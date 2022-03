Vòng tránh thai nằm sát buồng ối có thai nhi, người phụ nữ 'tá hỏa' vì sự cố ngoài ý muốn

TPO - Khi được bác sỹ thông báo đang mang thai, chị L. không giấu nổi ngạc nhiên bởi đã sử dụng biện pháp tránh thai đặt vòng mà vẫn có thai.

Ngày 31/3, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, khoa Kế hoạch hóa gia đình vừa tiến hành lấy vòng tránh thai thành công cho thai phụ mang thai 12 tuần.

Chị N.T.L (35 tuổi, trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã có 3 con, đều đẻ thường. Chị L. đặt vòng tránh thai (dụng cụ tử cung) 1 năm trước tại phòng khám tư. Sau đặt vòng, chị L. không đi tái khám định kỳ.

Một tuần trở lại đây, chị L. thấy thường xuyên đau bụng dưới nên đã đến khám tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Quá trình thăm khám cho chị L., các bác sỹ phát hiện chị đang có thai tương đương 12 tuần trong tử cung. Hình ảnh siêu âm cho thấy, nằm sát buồng ối của thai nhi là hình ảnh vòng tránh thai, ngay đoạn eo tử cung. Dụng cụ tử cung có cấu trúc kim loại nằm ngay cạnh buồng ối nên nguy cơ gây sẩy thai cho chị L. rất cao.

Tuy nằm ngoài kế hoạch ban đầu nhưng vợ chồng anh chị mong muốn giữ thai đến cùng. Các bác sỹ khoa Kế hoạch hóa gia đình đã tư vấn cặn kẽ về các nguy cơ của việc có thai kèm dụng cụ tử cung. Chị L. cùng chồng đã quyết định tin tưởng vào đội ngũ bác sỹ, đồng ý lấy dụng cụ tử cung.

Với sự hỗ trợ của êkip gây mê giảm đau và máy siêu âm tại chỗ, các bác sỹ đã lấy được dụng cụ tử cung cho chị L. mà không gây tổn hại tới thai nhi. Một ngày sau, chị L. được siêu âm hình thái thai ở mốc 12 tuần. Chị L. được theo dõi và sớm được ra viện trong những ngày tiếp theo.

BSCKI. Nguyễn Thị Phương Lâm – Trưởng khoa Kế hoạch hóa gia đình cho biết: “Trong vòng hơn một năm, khoa Kế hoạch hóa gia đình – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiếp nhận gần chục trường hợp có thai ngoài ý muốn, dù đã đặt dụng cụ tử cung tránh thai trước đó. Nguyên nhân việc đặt vòng mà vẫn có thai có thể do kích thước của tử cung và kích cỡ vòng tránh thai không phù hợp, vòng bị rơi ra mà không biết, vòng bị tuột... Đáng tiếc là có những trường hợp phát hiện muộn, khi tuổi thai đã lớn, vào viện trong bệnh cảnh dụng cụ tử cung đã gây vỡ màng ối, nhiễm trùng tử cung, thai non tháng nên không thể giữ thai”.