Võ sĩ Việt quyết tâm giương cao lá cờ Việt Nam tại đấu trường ONE Championship

Ngày 20/12, tại Saigon Sports Club (Quận 7), buổi kiểm tra sức khỏe, kiểm cân và chạm mặt cuối cùng của các võ sĩ trước trận đấu đã diễn ra trong không khí đầy phấn khích. Các võ sĩ sẽ chính thức bước lên sàn đấu vào ngày 21/12, tranh tài giành cơ hội thăng tiến tại đấu trường ONE Championship – giải đấu võ thuật nổi tiếng nhất thế giới.

Ở hạng cân Flyweight (61.2kg), Trương Cao Minh Phát – nhà vô địch WBC Muay Thai quốc tế – chia sẻ mục tiêu rõ ràng: “Đánh bại những kẻ cho rằng tôi không thể.” Anh khẳng định sự quyết tâm sẽ giúp anh chiến thắng trong trận đấu quan trọng này.

Đối thủ của Minh Phát, The Red Lion đến từ Ma-rốc, cũng bày tỏ sự tự tin: “Tôi sẽ chiến đấu để cả thế giới biết đến cái tên của mình”. Qua hai vòng đấu vừa qua, The Red Lion là tay đấm có những màn thể hiện hoàn toàn vượt trội. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn dành cho Trương Cao Minh Phát.

Trận chung kết ở hạng cân Strawweight (56.6kg) là cuộc đối đầu giữa hai võ sĩ Huỳnh Hoàng Phi và Huỳnh Văn Tuấn. Hoàng Phi cho biết anh chiến đấu để viết tiếp giấc mơ của những người thân yêu, trong khi Huỳnh Văn Tuấn bày tỏ mục tiêu: “Tôi chiến đấu để giương cao lá cờ Việt Nam tại đấu trường ONE Championship.”

Muay Thai Rampage x Road to ONE là một sự kiện võ thuật mang lại cơ hội lớn cho các võ sĩ Việt Nam. Không chỉ có số tiền thưởng trị giá lớn, sự kiện còn là cánh cửa mở ra cơ hội thi đấu tại ONE Championship – đấu trường võ thuật nổi tiếng nhất thế giới. Đây là một trong những lý do giúp giải đấu thu hút sự tham gia của các võ sĩ hàng đầu Việt Nam cũng như những gương mặt triển vọng trong làng Muay Thai.

Sự kiện này không chỉ là nơi để các võ sĩ thể hiện tài năng mà còn là bước đệm quan trọng cho sự nghiệp thi đấu quốc tế. Các võ sĩ tham gia Muay Thai Rampage x Road to ONE đã trải qua 3 vòng đấu khốc liệt kể từ tháng 7, và trận chung kết sẽ là khoảnh khắc quyết định đối với những ai khao khát chinh phục đấu trường quốc tế.

Bên cạnh các trận chung kết, sự kiện Muay Thai Rampage còn có sự góp mặt của nhiều võ sĩ nổi tiếng. Đặc biệt, Trần Quốc Tuấn – một tay đấm đang nhận được sự chú ý từ cộng đồng võ thuật châu Á – sẽ là một trong những cái tên thu hút sự quan tâm lớn. Quốc Tuấn đã có những trận đấu đầy ấn tượng tại ONE Friday Nights và chắc chắn sẽ tiếp tục mang đến những màn trình diễn hấp dẫn tại giải đấu lần này.

Trước thềm vòng chung kết, ông Chatri Sityodtong, CEO của ONE Championship, đã gửi lời động viên đến các võ sĩ và người hâm mộ Việt Nam qua một đoạn clip ngắn.

Ông nói: “Việt Nam là một trong những quốc gia yêu thích của tôi, và một trong những sự kiện võ thuật đối kháng lớn nhất trong lịch sử tại đây sắp sửa diễn ra – đó chính là vòng chung kết Muay Thai Rampage. Đây là nơi mà nhà vô địch sẽ nhận bản hợp đồng trị giá 100.000 đô la để thi đấu tại ONE Championship, đấu trường võ thuật lớn nhất thế giới. Tôi kêu gọi tất cả các bạn hãy đến xem và cổ vũ cho những nhà vô địch Việt Nam, bởi vì sự kiện Muay Thai Rampage sẽ mang đến những khoảnh khắc lịch sử cho võ thuật Việt Nam.”

Với những lời động viên đầy hào hứng từ CEO Chatri Sityodtong, Muay Thai Rampage hứa hẹn sẽ là một dấu ấn lớn trong lịch sử võ thuật Việt Nam, đánh dấu sự trưởng thành và phát triển mạnh mẽ của võ thuật đối kháng trong nước.

Chiều tối ngày 21/12, tại đường Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TPHCM, vòng chung kết giải đấu Muay Thai Rampage sẽ chính thức diễn ra, hứa hẹn mang đến những trận đấu đỉnh cao trong lịch sử võ thuật Việt Nam. Đây là sự kiện đặc biệt, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ, không chỉ trong nước mà còn quốc tế.