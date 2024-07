Gương mặt đẫm máu của các võ sĩ tại đấu trường Muay Thai Rampage

TPO - Vòng Bán kết đấu trường Muay Thai Rampage x Road to ONE đã khép lại trong đêm 28/7 (tại Saigon Sports Club, TPHCM) với một loạt những "trận chiến" cân tài cân sức ở đẳng cấp võ thuật cao nhất Việt Nam.

Ngay từ những trận đấu mở màn, người hâm mộ đã được chứng kiến chiến thắng K.O mãn nhãn từ hai võ sĩ Huỳnh Văn Cường và K-PA Thuân. Ấn tượng nhất chính là võ sĩ K-PA Thuân đến từ câu lạc bộ Saigon Sports Club. Sở hữu thể hình vượt trội ở hạng cân 60kg, cùng những pha ra đòn uy lực, võ sĩ trẻ đến từ Gia Lai hứa hẹn sẽ là cái tên nhận được nhiều chú ý trong thời gian tới.

Ở các trận đấu tiếp theo, hai võ sĩ hàng đầu trong làng Muay Việt Nam hiện tại là Huỳnh Hà Hữu Hiếu và Lê Hoàng Đức tiếp tục một lần nữa khẳng định vị trí của mình khi đều chiến thắng những đối thủ dù trẻ đầy triển vọng.

Mọi sự chú ý đổ dồn vào 3 trận bán kết thuộc khuôn khổ giải đấu Road To ONE. Đúng như dự đoán, cả 3 trận đấu đều khiến khán giả không thể ngồi yên khi tất cả võ sĩ đều thi đấu ở trình độ rất cao, với khát khao cháy bỏng giành lấy tấm vé vào thẳng giải đấu ONE Championship danh tiếng.

Ở hạng cân 57kg, võ sĩ Huỳnh Văn Tuấn của lò Muay-Kickboxing HCMC đã giành chiến thắng thuyết phục trước Nguyễn Thành Thoan của Kickboxing Vietnam. Ngay sau đó là cặp đấu giữa Huỳnh Hoàng Phi (Saigon Sports Club) và Vũ Đại Luật (NTQ Muaythai Gym), cũng chính là cặp đấu hấp dẫn nhất trong đêm Bán kết.

Ra trận với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ từ phần lớn khán giả tại sàn đấu Saigon Sports Club, Huỳnh Hoàng Phi được đánh giá nhỉn hơn đối thủ Vũ Đại Luật ở cả hai khía cạnh thể hình lẫn tinh thần.

Tuy nhiên, Vũ Đại Luật đã bước ra sàn đấu với những bước nhảy vô cùng thoải mái, như thể không có một sức ép nào có thể làm lay chuyển anh. Thực tế, ngay từ khi nhập cuộc, võ sĩ của lò NTQ Muaythai Gym đã cho thấy khả năng làm chủ trận đấu đáng kinh ngạc nhờ từ những bước di chuyển nhanh nhẹn cùng những pha ra đòn khó lường với độ sát thương cao. Cú đấm thẳng mặt khiến Huỳnh Hoàng Phi ngã ra sàn ngay từ hiệp 1 đã cho thấy mức độ nguy hiểm của tay đấm này.

Cho đến nửa cuối hiệp 2, trận đấu nghiêng hẳn về phía của Vũ Đại Luật. Song, để chiến thắng một Huỳnh Hoàng Phi đang ở giai đoạn sung mãn và lì lợm nhất, Vũ Đại Luật cần phải có một pha ra đòn chốt hạ, và đó là điều mà anh đã không làm được. Để rồi, khi thể lực giảm sút cùng một thoáng sơ sẩy, anh đã dính một đòn cực nặng của Huỳnh Hoàng Phi ở cuối hiệp 2, khiến cho cục diện trận đấu về lại thế cân bằng.

Sang hiệp 3, Huỳnh Hoàng Phi đã vùng lên mạnh mẽ, áp đảo hoàn toàn về thể lực, sức mạnh, tốc độ và đặc biệt là sự quyết tâm. Chính màn thể hiện áp đảo trong hiệp 3 đã mang về chiến thắng chung cuộc cho võ sĩ của lò Saigon Sports Club.

Trận đấu cuối cùng trong đêm Bán kết là màn đụng độ giữa Nguyễn Hào Hiệp (Phi Long Martial Arts Club) và The Red Lion - võ sĩ người Ma-rốc. Thua thiệt hoàn toàn về thể chất, võ sĩ của Việt Nam đã dính hàng loạt đòn rất nặng ngay từ đầu trận.

Máu đã đổ rất nhiều trên khuôn mặt đầy vết rách của Nguyễn Hào Hiệp, thế nhưng anh vẫn vô cùng quyết tâm. Hiệp 2 diễn ra không khác gì một màn tra tấn mà The Red Lion dành cho Nguyễn Hào Hiệp, võ sĩ Việt Nam dù xây xẩm mặt mày, những vết rách ngày càng trầm trọng nhưng phía sau lưng anh là tiếng cổ vũ hết mình từ khán giả nhà, tiếp thêm tình thần để anh vẫn có thể đứng vững đến hết hiệp.

Tưởng như, với những chấn thương quá nghiêm trọng sau 2 hiệp đấu, võ sĩ Việt Nam sẽ phải bỏ cuộc nhưng không, anh vẫn cho thấy tinh thần quyết tâm đến cùng. Võ sĩ người Ma-rốc tiếp tục dành những cơn mưa đòn không khoan nhượng về phía đối thủ, thế nhưng chỉ với một sơ hở, anh đã bất ngờ dính một loạt đòn phản công từ phía võ sĩ Việt.

Các khán đài như vỡ tung ngay khoảnh khắc Nguyễn Hào Hiệp vùng lên với chút sức lực cuối cùng. Tuy nhiên The Red Lion sau một thoáng bất ngờ, vẫn đủ bình tĩnh để rút về thế phòng thủ, dần chiếm lại ưu thế đến cuối trận.

Chiến thắng chung cuộc, cũng là tấm vé chung kết Road To ONE xứng đáng thuộc về The Red Lion. Còn người đã chiến thắng trái tim của toàn bộ khán giả lẫn cả đối thủ chính là Nguyễn Hào Hiệp.

Hai cặp đấu sẽ tiến vào vòng Chung Kết dự kiến diễn ra vào ngày 15/9 tới đây để tìm ra người thắng cuộc ở mỗi hạng cân, chính thức nhận được hợp đồng thi đấu tại ONE Championship.