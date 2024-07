'Quả bom hẹn giờ' của võ thuật Việt Nam tái xuất đấu trường ONE

TPO - Trần Quốc Tuấn, võ sĩ nổi tiếng với biệt danh "Bom hẹn giờ" sẽ trở lại đấu trường võ thuật danh giá nhất châu Á - ONE Championship ở sự kiện ONE Friday Fights 71. Đối thủ của anh là Tun Min Aung, một ngôi sao đang lên của võ thuật Myanmar.

Tại sự kiện ONE Friday Nights 71 dự kiến diễn ra vào ngày 12/7 tới đây, võ sĩ Trần Quốc Tuấn sẽ thượng đài với Tun "The Phenom" Min Aung, một tài năng trẻ chỉ mới 17 tuổi nhưng đã vô địch Myanmar và không hề xa lạ với sức nóng tại đấu trường ONE. Tài năng trẻ của Myanmar còn được biết đến với tư cách là em họ của ngôi sao võ thuật hàng đầu ONE Championship, Sulaiman Looksuan.

Trước thềm trận đấu sắp tới, Trần Quốc Tuấn hiện đang nhận được rất nhiều sự chú ý sau màn ra mắt gây tiếng vang lớn tại sự kiện ONE Friday Nights 57 (29/3), nơi anh hạ knock-out đối thủ người Nhật Bản Yuya Jonishi bằng những cú đấm rất nặng và hiểm hóc, thậm chí anh còn bỏ thêm vào túi số tiền thưởng 250 triệu đồng với giải thưởng "Màn trình diễn ấn tượng nhất".

Võ sĩ có biệt danh "Bom hẹn giờ" là một gương mặt không còn xa lạ trong làng võ Việt Nam khi anh từng là kiện tướng Muay Thái Quốc gia nhiều năm liền. Tuấn từng tham gia nhiều giải Muay Thái trong nước lẫn quốc tế và gặt hái nhiều thành tích cao. Đáng chú ý, anh còn tạo nên cú hích lớn khi giành chiến thắng trước 3 võ sĩ khác trong cùng 1 đêm thi đấu ở chuỗi sự kiện Muay Thai Rampage tổ chức ở Việt Nam.

Bước vào đấu trường ONE khốc liệt trước mắt, trước một đối thủ trẻ được đánh giá rất cao, người hâm mộ võ thuật Việt Nam kỳ vọng Trần Quốc Tuấn sẽ tiếp bước Nguyễn Trần Duy Nhất đem về thêm một chiến thắng vẻ vang cho võ thuật nước nhà.