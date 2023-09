Vỡ đường ống nước thải bốc mùi hôi thối, người dân bất an

TPO - Đường dẫn nước thải của Nhà máy xử lý nước thải TP Vinh (Nghệ An) bị vỡ, bốc mùi hôi thối khiến người dân bất an.

Nhiều ngày nay, người dân xóm Phong Đăng, xã Hưng Hòa, TP Vinh (Nghệ An) phải “cửa đóng then cài” khi đường dẫn nước thải của Nhà máy xử lý nước thải TP Vinh chạy qua xóm bị vỡ. Bất an, lo lắng, bức xúc là tâm trạng chung của nhiều người dân.

Ông Đinh Văn Việt (trú xóm Phong Đăng) cho biết, chỗ bị vỡ chỉ cách trạm bơm của Nhà máy xử lý nước thải khoảng 100m. Sự việc kéo dài nhiều ngày qua, nhưng mãi vẫn không thấy xử lý, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân.

“Nhiều ngày nay, nước đen từ trạm bơm bị vỡ chảy ra lênh láng, bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Trời nắng, mùi hôi thối lại càng nồng nặc hơn. Chúng tôi đã làm mọi cách để tránh mùi hôi nhưng cũng không ăn thua. Nghiêm trọng hơn, nước thải này đã tràn vào đồng ruộng, cống của xóm khiến mùi hôi tỏa đi khắp làng”, ông Việt bức xúc.

Để cảnh báo cho người dân khi di chuyển qua tuyến đường này, ông Việt chặt các cành cây đặt tại vị trí đường dẫn nước thải bị vỡ. "Vị trí vỡ ống nằm ngay sát đường nên rất nguy hiểm cho người qua lại. Đã có một số vụ tai nạn khi sụt vào hố này", ông Việt nói.

Nhằm hạn chế mùi hôi, hơn 1 tuần nay, bà Trương Thị An (trú xóm Phong Đăng) phải đóng kín hết các cửa. Tuy nhiên, việc làm này cũng không khả quan khi mùi hôi thối vẫn bốc lên nồng nặc suốt ngày đêm.

“Hơn 1 tuần nay cuộc sống gia đình bị đảo lộn. Tôi buộc phải gửi hai cháu nội đi “lánh nạn”. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền xã cũng như nhà máy nhưng chưa có động tĩnh gì. Người dân chúng tôi chỉ mong các cấp ban ngành khắc phục sự cố để bà con sớm quay lại cuộc sống bình thường”, bà An bày tỏ.

Ông Trần Cao Cường - Chủ tịch UBND xã Hưng Hòa, TP Vinh cho biết, đã nắm được sự việc và báo cho phía Nhà máy cũng như Phòng Quản lý đô thị TP Vinh. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thấy các đơn vị xuống xử lý, khắc phục.

Trong khi đó, lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị TP Vinh thông tin, sẽ cho người xuống xử lý để đảm bảo an toàn, môi trường cho người dân.