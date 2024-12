Vĩnh Phúc tăng tốc xây dựng chính quyền số

Xác định chuyển đổi số là xu thế phát triển tất yếu của đời sống, kinh tế - xã hội, tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, phấn đấu đến năm 2025 nằm trong top 10 cả nước về chuyển đổi số.

Trên hành trình xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, tỉnh Vĩnh Phúc không ngừng đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng chính quyền số ở mọi lĩnh vực, từ hoạt động công vụ của cơ quan nhà nước cho đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2024, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh không ngừng được hoàn thiện, tối ưu nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân, đáp ứng quy trình tiếp nhận và xử lý giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị; bảo đảm liên thông 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) và kết nối với các hệ thống thông tin theo quy định của Chính phủ.

Hiện tại, hệ thống đã hoàn thiện tính năng số hóa hồ sơ và kết nối với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia; có 701 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 516 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần.

Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP) của tỉnh được cài đặt, vận hành tại Trung tâm Hạ tầng thông tin tỉnh đã thiết lập, kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia, Cổng thanh toán tập trung quốc gia; Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh (IOC) đang được đẩy nhanh tiến độ vận hành thử nghiệm...

Cho tới quý 3/2024, các loại văn bản, giấy tờ chỉ đạo, điều hành của tỉnh chủ yếu ban hành dưới dạng văn bản điện tử, tỷ lệ ký số trên phần mềm quản lý văn bản đạt trên 99%.

Để người dân thuận lợi khi tham gia các giao dịch trên môi trường mạng, Công an tỉnh đã tập trung thực hiện công tác cấp căn cước công dân gắn chip, cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa các cấp nỗ lực số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; thành lập bộ phận giải đáp thắc mắc và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến…

Nhờ đó, tỷ lệ nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng. Từ đầu năm đến nay, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến tại các huyện, thành phố (bao gồm các xã, phường, thị trấn) đạt 99,39%; cấp tỉnh (sở, ban, ngành, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) đạt 60,48%.

Cải thiện hạ tầng số, đào tạo nhân lực

Năm 2024 là năm thứ 3 UBND tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện giao chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố với nhiều chỉ tiêu mới, khó và lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số để đánh giá người đứng đầu.

Đến nay, các cấp, ngành, địa phương đã tăng cường vai trò của người đứng đầu trong triển khai thực hiện từng chỉ tiêu chuyển đổi số được giao, quan tâm đầu tư kinh phí hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền số; xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện, tổ chức ký cam kết, giao chỉ tiêu đến từng phòng, ban, đơn vị.

Đồng thời khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức phát huy sáng kiến, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc, chất lượng các nhiệm vụ xây dựng chính quyền số được giao.

Hiện nay, 100% văn bản đến và đi của UBND thành phố (trừ văn bản mật) đều được cập nhật và xử lý qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Việc gửi nhận văn bản điện tử có chữ ký số giữa các cơ quan nhà nước được sử dụng rộng rãi giúp giảm thời gian và chi phí, nâng cao mức độ an toàn, bảo mật cho các giao dịch.

Bên cạnh đó, thành phố đã đầu tư thiết bị để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong chế độ hội họp, tiến tới thực hiện các cuộc họp không giấy tờ. Trong tổng số 15 nhiệm vụ chuyển đổi số được giao, đến nay, Vĩnh Yên đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu 13 nhiệm vụ, 1 nhiệm vụ chưa triển khai thực hiện do phần mềm chưa đưa vào hoạt động chính thức, 1 nhiệm vụ đang tiếp tục được triển khai.

Quyết tâm thực hiện mục tiêu “Đến năm 2025 xây dựng, hoàn thiện các nền tảng số để chính quyền số vận hành đồng bộ, toàn diện, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả trên môi trường thực - số”, Vĩnh Phúc tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chính quyền số; phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng chính quyền số.

Từ đó quan tâm xây dựng cơ sở pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số; phát triển hạ tầng số, nền tảng số, thông tin số và dữ liệu số; củng cố an toàn thông tin, an ninh mạng; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cho cán bộ, công chức; thu hút cán bộ có trình độ chuyên môn cao về công nghệ thông tin, an toàn thông tin phục vụ chuyển đổi số của tỉnh…