VinFast VF 8 so sức mạnh, tiện nghi với Ford Everest: Xe điện Việt khiến đối thủ 'mất hình'

Phân khúc D-SUV tại Việt Nam đang ngày càng sôi động với 2 cái tên nổi bật bậc nhất là mẫu SUV điện VF 8 và Ford Everest. Mỗi mẫu xe đều có đặc điểm nhận dạng riêng nhưng hãy thử so sánh một cách chi tiết để thấy, chiếc xe nào đáng đồng tiền bát gạo hơn?

So sức mạnh: VF 8 chấp Ford Everest “đua” trước và cái kết bất ngờ

Nếu so về sức mạnh, VF 8 không chỉ khác biệt so với Ford Everest mà còn với phần còn lại của phân khúc với động cơ điện có công suất tối đa 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm. Thông số này vượt trội hoàn toàn so với Ford Everest, - mẫu xe sử dụng động cơ diesel 2.0L với công suất tối đa 209 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm.

Không chỉ vượt trội ở con số, trong thử thách mới đây khi so tốc độ giữa VF 8 và Everest, mẫu xe điện Việt đã dễ dàng chiến thắng trong mọi bài test. Trước hết trong màn thử tốc độ đầu tiên, chiếc xe VF 8 do anh Trịnh Lê Hùng (kênh Autodaily) cầm lái đã vọt lên ngay từ những giây đầu tiên và chỉ trong chốc lát, chiếc VF 8 đã bỏ lại đối thủ cả chục mét. “Khả năng tăng tốc ngay từ nước ga đầu tiên quá khủng khiếp”, anh Hùng phải thốt lên trong màn bứt tốc quá ấn tượng của VF 8.

Thậm chí, để thử sức mạnh thực sự của VF 8, sau đó anh Hùng đã để chiếc Everest xuất phát trước trong khoảng 25 m đầu tiên. Tuy nhiên, kết quả vẫn như trước, dù xuất phát sau nhưng VF 8 dễ dàng đuổi kịp và vượt mặt Everest. Trong bài test, vị chuyên gia tỏ rõ sự phấn khích khi chiếc xe điện khiến đối thủ “mất hình” dù khởi hành sau một đoạn khá xa.

Ngoài tốc độ, nhiều chủ xe cũng đánh giá cao VF 8 bởi hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian giúp xe có độ bám đường tốt và linh hoạt trong mọi điều kiện địa hình. Trong khi đó, Everest dù vẫn duy trì khả năng off-road nhưng thua thiệt trong môi trường đô thị và những cung đường cần sự nhanh nhẹn, linh hoạt.

So trang bị, tiện nghi: VF 8 thể hiện sự khác biệt

Với lợi thế về nền tảng xe điện, không gian trong xe VF 8 được đánh giá là rộng rãi hơn so với Everest - một chiếc SUV sử dụng động cơ đốt trong. Trải nghiệm này có được nhờ chiều dài cơ sở lên tới 2.950 mm của VF 8, nhỉnh hơn Everest, dù tổng thể kích thước của VF 8 gọn gàng hơn. Trong phân khúc D-SUV, chiều dài cơ sở của VF 8 cũng lớn hơn các mẫu xe khác từ 100-200 mm.

So về tiện nghi, VF 8 thể hiện rõ sự nổi bật với màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn lên tới 15,6 inch với khả năng điều khiển gần như mọi thao tác trên xe. Trong khi đó, Ford Everest chỉ có màn hình cảm ứng 12 inch ngay cả trên phiên bản cao cấp nhất. Hệ thống điều hòa trên VF 8 có chức năng ion hóa và lọc không khí giúp chăm sóc sức khỏe cả gia đình – tiện nghi không có trên Everest.

Ở các phiên bản cao cấp nhất Platinum, Everest được trang bị ghế lái chỉnh điện 10 hướng đáp ứng nhu cầu cơ bản. Trong khi đó, trên bản cao cấp nhất Lux Plus, VF 8 trội hơn khá nhiều với ghế lái chỉnh điện 12 hướng, có đầy đủ sưởi, thông gió - tính năng cũng được trang bị trên cả hàng ghế thứ hai để mang tới trải nghiệm dễ chịu cho toàn bộ hành khách trên xe.

Với loạt tiện ích này, chuyên gia trong lĩnh vực xe Trịnh Lê Hùng cho rằng VF 8 là mẫu xe “đầy đủ” nhất khi so sánh với các đối thủ trong phân khúc.

Tương tự, về an toàn, Ford trang bị cho Everest hệ thống 7 túi khí - mức trung bình so với các đối thủ trong phân khúc SUV hạng D nhưng kém xa hệ thống 11 túi khí của VF 8. Ngoài ra, khi so sánh về các tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS), số lượng trên VF 8 gần gấp đôi, đặc biệt với những tính năng cấp độ 2 như như hỗ trợ lái trên cao tốc, hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc…

Song song đó, số lượng tính năng thông minh trên mẫu SUV điện là 28, gấp gần 6 lần so với Everest với những tính năng được nhiều chủ xe đánh giá cao như: chế độ cắm trại, người lạ; giải trí trực tuyến, hiển thị hiện trạng giao thông thời gian thực, trợ lý ảo tích hợp công nghệ AI tạo sinh…

So chi phí: VF 8 không mất phí trước bạ, nhiều ưu đãi

Để sở hữu Everest, người mua cần chi số tiền 1,099-1,545 tỷ đồng. Tuy nhiên, để lăn bánh, số tiền thực chi của người mua sẽ lên tới 1,253-1,753 tỷ đồng cho các khoản phí, lệ phí.

VF 8 có giá niêm yết 1,17-1,569 tỷ đồng, nhưng chủ xe được ưu đãi lên tới 267 triệu đồng trong chương trình áp dụng tới hết tháng 11, đưa giá xe chỉ còn từ 926 triệu-1,301 tỷ đồng.

Ngoài ra, nếu tham gia chương trình “Thu cũ - Đổi mới” do VinFast hợp tác với FGF triển khai, chủ xe xăng của bất kỳ thương hiệu nào ngoài VinFast đều được tặng từ 25-80 triệu đồng. Hơn nữa, xe điện được miễn hoàn toàn 100% lệ phí trước bạ nên mức lăn bánh VF 8 càng tối ưu.

Mức giá cuối xuống đường của VF 8 bởi thế chỉ còn từ 923 triệu-1,243 tỷ đồng, tốt hơn hẳn Everest. Nếu là chủ xe xăng VinFast lên đời xe điện, mức ưu đãi thậm chí còn cao hơn, lên tới 50-120 triệu đồng, đưa giá lăn bánh VF 8 còn 898 triệu-1,203 tỷ đồng, ngang mức giá lăn bánh một mẫu xe hạng C.

Có thể thấy, khi bóc tách chi tiết giữa Everest và VF 8, mẫu xe điện rõ ràng có nhiều điểm đáng tiền hơn dù mức giá tiếp cận tốt hơn rất nhiều. Bởi vậy, giới quan sát nhìn nhận, cơ hội sở hữu VF 8 vào thời điểm này đang là “có một không hai”, đặc biệt đối với những chủ xe xăng đang muốn “lên đời” xe điện.