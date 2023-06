Việt Nam xuất khẩu thủy sản vào Mỹ lớn nhất

TPO - Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, thị trường thủy sản đang có những tín hiệu tốt dần lên. Trong đó, Mỹ trở lại vị trí thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, thị trường tiêu thụ dự báo sẽ phục hồi chậm.

Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 5, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 809,5 triệu USD, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái, song tăng hơn 7% so với tháng trước, tương ứng tăng 66 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt gần 3,4 tỷ USD, giảm 27,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong tháng 5 tiếp tục giảm do nhu cầu tiêu thụ ở các thị trường lớn giảm do tác động của lạm phát và lãi suất cao. Tuy nhiên, tín hiệu tốt hơn khi tốc độ giảm xuất khẩu sang một số thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Hà Lan… chậm lại so với các tháng đầu năm 2023.

Trong đó, Mỹ trở lại vị trí thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong tháng 5 khi đạt 150,9 triệu USD, giảm 36,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 5 tháng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường này đạt 562,5 triệu USD, giảm 48,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cũng nhận định, trong tháng 5 kim ngạch xuất khẩu thủy sản cao nhất từ đầu năm tới nay, cho thấy tín hiệu thị trường đang tốt dần lên.

“Các mặt hàng chủ lực đang hạ dần mức độ sụt giảm so với cùng kỳ. Xuất khẩu sang các thị trường chủ lực như Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đều đạt doanh số cao nhất từ đầu năm tới nay”, VASEP đánh giá.

Trong nửa đầu tháng 6, xuất khẩu thủy sản đạt 344 triệu USD, đưa trị giá xuất khẩu mặt hàng này đến giữa tháng 6 đạt 3,72 tỷ USD.

Dù xuất khẩu thủy sản có những tín hiệu khả quan so với hồi đầu năm. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều doanh nghiệp thủy sản, từ nay tới cuối năm, thị trường tiêu thụ thủy sản khó có thể phục hồi, hoặc nếu có sẽ phục hồi chậm.

Cụ thể, theo VASEP, ở một số thị trường lớn như Mỹ, EU, ngoài việc trông đợi tình hình kinh tế và lạm phát có chiều hướng tích cực hơn, vấn đề quan trọng nhất các nhà nhập khẩu phải giải quyết được lượng tồn kho.

Năm 2022 những thị trường này đã nhập khẩu ồ ạt, chưa kịp tiêu thụ đã gặp ngay cú sốc lạm phát, nên hàng tồn nhiều, giá bán hạ. Chưa kể hàng giá rẻ của các nước khác như Ecuador và Ấn Độ gần như lấn át sản phẩm của Việt Nam.

Còn với thị trường Trung Quốc, sau gần nửa năm, sự hồi phục của thị trường này vẫn ì ạch, thậm chí xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang đây bị sụt giảm gần 30%. Tuy nhiên, VASEP đánh giá nửa cuối năm, có thể diễn biến của thị trường này sẽ khả quan hơn so với đầu năm, khi người dân Trung Quốc thích nghi hơn với bối cảnh mới, lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn và tiêu dùng cơ bản sẽ hồi phục dần dần.

VASEP nhận định nỗi lo lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay là, chi phí đầu vào cao, giá bán thấp, nông dân và doanh nghiệp nuôi bỏ ao, sẽ dẫn đến hệ lụy khi thị trường hồi phục sẽ không còn nguyên liệu để chế biến xuất khẩu, và lại một lần nữa thủy sản Việt lại mất vị thế trước các nước khác.