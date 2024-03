Việt Nam - New Zealand đặt mục tiêu kim ngạch đạt 2 tỷ USD

TPO - Theo Vụ Thị trường châu Á - châu Phi - Bộ Công Thương, việc Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao, Thương mại New Zealand ký thoả thuận hợp tác kinh tế, thương mại ngày 11/3 sẽ thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai nước thời gian tới, đặc biệt hướng tới mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD trong năm nay.

Ngày 11/3, tại Thủ đô Wellington, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên và ông Todd McClay - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Thương mại New Zealand đã ký thỏa thuận về hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước trước sự chứng kiến của Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng New Zealand.

Theo Vụ Thị trường châu Á - châu Phi - Bộ Công Thương, trong bối cảnh kim ngạch thương mại song phương giảm do tác động từ đại dịch COVID-19 và kinh tế thế giới phục hồi chậm, bản thỏa thuận được ký kết sẽ củng cố cơ sở pháp lý để thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể trong lĩnh vực kinh tế, thương mại giữa hai nước thời gian tới, đặc biệt hướng tới mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD trong năm nay.

Theo thoả thuận, hai bên sẽ tích cực tạo thuận lợi cho khu vực tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) hợp tác kinh doanh, trao đổi kinh nghiệm; thúc đẩy trao đổi thương mại song phương bao gồm các hoạt động mở cửa thị trường, xúc tiến thương mại, hợp tác phòng vệ thương mại. Hai bên cũng hợp tác chặt chẽ và tận dụng tối đa những lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do, các khuôn khổ hợp tác đa phương mà hai nước là thành viên…

Bản thỏa thuận được ký kết nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Việt Nam thăm chính thức New Zealand là hoạt động quan trọng, không chỉ thúc đẩy quan hệ thương mại song phương giữa hai nước mà còn có ý nghĩa góp phần vào thành công của chuyến thăm cũng như làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đã tham dự buổi Thủ tướng Chính phủ tiếp xúc, gặp gỡ với đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp lớn và tiêu biểu tại New Zealand như: Tổng Giám đốc điều hành Hội đồng kinh doanh Auckland, đại diện Sân bay quốc tế Auckland, Tập đoàn Gentrack, Tập đoàn Stonewood, Công ty Năng lượng Mecury…

Tại buổi tiếp xúc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có những chia sẻ về triển vọng hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam - New Zealand cũng như cung cấp các thông tin về môi trường, chính sách của Việt Nam đối với các lĩnh vực doanh nghiệp New Zealand quan tâm như thương mại, năng lượng, khoa học công nghệ…

Theo Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 14 của New Zealand, chiếm 1,7% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của New Zealand. Trong đó, Việt Nam là nhà xuất khẩu đứng thứ 13 vào thị trường New Zealand và là nhà nhập khẩu lớn thứ 17 của nước này. New Zealand là đối tác thương mại thứ 38 của Việt Nam và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 51, nhập khẩu lớn thứ 58 của Việt Nam.