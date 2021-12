Việt Nam mở lại bầu trời với máy bay liên quan vấn đề an toàn

TPO - Từ hôm nay (31/12/2021), máy bay Boeing 737 Max được phép hoạt động đi/đến và quá cảnh qua bầu trời Việt Nam, sau hơn 2 năm dòng máy bay này bị cấm do vấn đề an toàn liên quan tới 2 vụ tai nạn trước đó.

Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định cho phép khai thác các chuyến bay thực hiện bằng máy bay Boeing 737 Max trong lãnh thổ Việt Nam từ 0h ngày 31/12/2021.

Quyết định trên của Cục Hàng không căn cứ vào các biện pháp an toàn của nhà sản xuất Boeing dựa trên kết quả điều tra 2 tai nạn của máy bay B737 MAX; kết quả đánh giá của các nhà chức trách hàng không trên thế giới, chỉ số an toàn của loại máy bay Boeing 737 Max sau khi được cấp phép khai thác trở lại; kết quả đánh giá của Hội đồng đánh giá rủi ro An toàn Hàng không của Cục Hàng không Việt Nam.

Trước đó, từ 10h ngày 13/3/2019, Cục Hàng không Việt Nam đã dừng cấp phép mới với máy bay B737 Max và đình chỉ hiệu lực phép bay vào không phận Việt Nam với các chuyến bay sử dụng loại máy bay này.

Ngày 10/3/2019, chiếc máy bay B 737 Max của hãng hàng không Ethiopian Airlines bất ngờ gặp nạn, khiến toàn bộ 157 người trên chuyến bay thiệt mạng. Còn tháng 10/2018, chiếc máy bay tương tự của hãng Lion Air cũng gặp sự cố và rơi trên biển, khiến toàn bộ 189 người thiệt mạng. Ngay sau đó, các quốc gia đồng loạt “đóng cửa” bầu trời với dòng máy bay này, trong đó có Việt Nam.

Tại Việt Nam, tới nay chưa có hãng hàng không nào khai thác dòng máy bay B737 Max, duy nhất Vietjet có hợp đồng mua 100 máy bay này và dự kiến chiếc đầu tiên sẽ bàn giao vào tháng 10/2019. Tuy nhiên, kế hoạch này đã tạm dừng lại sau khi Cục Hàng không dừng phê chuẩn khai thác cho máy bay trên.