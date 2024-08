VIDEO: Tân Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lê Minh Trí tuyên thệ nhậm chức

TPO - Chiều 26/8, tại kỳ họp bất thường lần thứ 8, sau khi được Quốc hội bầu, tân Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lê Minh Trí đã thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức.

Theo quy định của Hiến Pháp, sau khi được Quốc hội bầu, Chánh án TAND Tối cao sẽ tuyên thệ trước Quốc hội.

Đúng 15h15 hôm nay (26/8), nghi thức tuyên thệ nhậm chức được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc gia và Truyền hình Quốc hội để cử tri và nhân dân theo dõi.

Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và nhân dân cả nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lê Minh Trí tuyên thệ:

“Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận lời tuyên thệ của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lê Minh Trí.

Phát biểu nhậm chức, ông Lê Minh Trí cám ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội đã tin tưởng đã bầu ông làm Chánh án TAND Tối cao.

Bày tỏ niềm vui khi nhận nhiệm vụ mới, ông Lê Minh Trí cho biết, ông cũng có nhiều trăn trở, vì đây là nhiệm vụ đầy khó khăn, làm sao giữ được thành quả của những người tiền nhiệm.

Tân Chánh án TAND Tối cao hứa sẽ tuân thủ, kế thừa phát huy thành quả, khắc phục hạn chế, thiếu sót Quốc hội đã chỉ ra.

Ông Lê Minh Trí nhấn mạnh đến sự đoàn kết thống nhất, phát huy trách nhiệm và tính nêu gương, tăng kỷ luật kỷ cương, học theo tấm gương và lời dạy của Bác Hồ.

Ông Trí cũng nhấn mạnh đến việc “nói ít nhưng nỗ lực làm nhiều để được nhân dân tin tưởng”.

Trong quá trình công tác, ông Lê Minh Trí từng là Phó Trưởng phòng Tham mưu an ninh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Trưởng Phòng A12b, Bộ Nội vụ, Thư ký Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Tháng 4/1992, ông là cán bộ biệt phái cấp hàm Trung tá An ninh, Thư ký Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; sau đó làm Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch UBND Quận 11, rồi Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Vào tháng 4/2013, ông Trí làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Đến tháng 4/2016, ông được bầu giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Ngày 16/8/2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu ông làm Ủy viên Ban Bí thư.

Ngày 26/8, Quốc hội miễn nhiệm chức danh Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và bầu ông Lê Minh Trí giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.