Vì sao tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết liên tục xảy ra tai nạn giao thông?

Chỉ vừa khai thác chưa đến 8 tháng nhưng tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông chết người.

Ngày 4-1, trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn km150 hướng Phan Thiết - Phan Rang qua địa bàn huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, xe đầu kéo BKS 63C- 042.18 đã tông vào phía sau xe đầu kéo BKS 60H- 024.18 lưu thông cùng chiều.

Cú tông mạnh làm phần đầu xe đầu kéo 63C- 042.18 biến dạng, tài xế Đoàn Quốc Việt (SN 1987, trú tỉnh Lạng Sơn) tử vong tại chỗ.

Vụ TNGT chết người trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào ngày 4-1

Thống kê chưa đầy đủ, đây là vụ TNGT thứ 7 làm chết 4 người trên tuyến đường cao tốc chỉ dài hơn 100km này. Nhiều tài xế phàn nàn làn đường trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết khá hẹp, thiếu hệ thống chiếu sáng… khiến các vụ TNGT dễ xảy ra, nhất là về ban đêm.

Ô tô lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Quốc Huy - Giám đốc điều hành dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ban Quản lý dự án 7, Bộ GTVT) về việc đảm bảo an toàn trên tuyến đường cao tốc này.

Phóng viên: Các vụ TNGT trên đường cao tốc Vĩnh Hao – Phan Thiết vừa qua do những nguyên nhân nào, có liên quan đến thiết kế kỹ thuật?

- Ông Phạm Quốc Huy: Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết có khoảng cách giữa các làn theo quy chuẩn được thiết kế, phê duyệt. Dự án đang được khai thác ở giai đoạn phân kỳ đầu tư trong giai đoạn 1, với vận tốc tối đa là 80km/giờ. Tuy nhiên trên thực tế một số tài xế tham gia lưu thông rất chủ quan, thường đi vượt vận tốc đó. Theo thống kê, việc xảy ra TNGT trên tuyến đường này đa số là chủ quan từ các lái xe. Gần như các vụ tai nạn trên tuyến Vĩnh Hảo – Phan Thiết là xảy ra ban đêm, nó liên quan đến trạng thái của người lái xe hơn là liên quan đến kết cấu, thiết kế mặt đường.

Hệ thống chiếu sáng, biển cảnh báo cũng như các điểm dừng khẩn cấp trên tuyến hiện đã trang bị đầy đủ, an toàn chưa?

- Hiện nay các phần này cơ bản đảm bảo hết. Về chiếu sáng thì đơn vị đã bố trí tại các nút giao rồi. Và sắp tới thì bên đơn vị sẽ bố trí nguồn điện để cung cấp chiếu sáng ở các nút giao. Về cơ bản chủ đầu tư làm đúng theo thiết kế và đảm bảo yêu cầu.

Ông Phạm Quốc Huy - giám đốc điều hành dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết trung bình khoảng 4-5km có bố trí một điểm dừng khẩn cấp, với tổng cộng khoảng 40 vị trí. Đúng ra lúc đầu theo thiết kế là chỉ có trung bình khoảng 10km mình mới bố trí một vị trí dừng khẩn cấp. Nhưng sau này để đảm bảo tăng mức độ an toàn thì Bộ GTVT chỉ đạo giảm xuống còn một nữa, tức là khoảng 5km thì có một vị trí dừng khẩn cấp, tăng mức độ an toàn lên so với thiết kế ban đầu.

Đối với các vụ TNGT trên tuyến Vĩnh Hảo – Phan Thiết, ông có khuyến cáo gì?

- Chủ đầu tư đã làm việc với đơn vị quản lý khai thác tuyến cao tốc Vĩnh Hao – Phan Thiết và C08 có kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt các lái xe vi phạm tốc độ và các hành vi vi phạm an toàn giao thông khi lái xe trên tuyến này. Qua đây cũng nhờ các cơ quan báo chí tuyên truyền thêm để anh em lái xe tuân thủ thêm việc này, góp phần hạn chế xảy ra các vụ tai nạn đáng tiếc.

Đang làm thủ tục nâng cấp tốc độ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tối đa lên 90km/giờ Tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết thông xe chính thức từ 19-5-2023, với mặt đường rộng 17m cho 4 làn xe lưu thông với tốc độ 80km/giờ và tối thiểu 60 km/giờ. Toàn tuyến có 5 nút giao chính để kết nối lên xuống, cứ khoảng 4-5km có một điểm dừng khẩn cấp. Vào giai đoạn hai, tuyến cao tốc này mở rộng lên 6 làn, sẽ xây dựng thêm làn khẩn cấp. Ban Quản lý dự án 7 – chủ đầu tư cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, cho biết đã có văn bản báo cáo Bộ GTVT về việc nâng tốc độ tối đa lên thành 90km/giờ, và Bộ cũng đã chỉ đạo giao cho Cục Đường bộ phối hợp thực hiện. Ban Quản lý dự án 7 cũng đang kêu gọi đầu tư xây dựng hai trạm dừng chân ở xã Hàm Trí (huyện Hàm Thuận Bắc) và xã Phong Phú (huyện Bắc Bình), cách nhau 60km trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết.