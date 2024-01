Nam bộ nắng nhiều, chỉ số UV duy trì ở ngưỡng cao trong tuần mới

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo thời tiết TPHCM và khu vực Nam bộ trong tuần sẽ có nắng nhiều vào ban ngày, riêng miền Đông Nam bộ cục bộ có nơi nắng nóng, chỉ số tia cực tím (UV) ở mức trung bình - cao, độ ẩm giảm thấp gây hanh khô.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (8/1), thời tiết Nam bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Dự báo trong những ngày tới, thời tiết khu vực Nam bộ phổ biến nhiều nắng vào ban ngày, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông Nam bộ cục bộ có nắng nóng.

“Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ từ tháng 1/2024 bắt đầu là thời kỳ mùa khô, ít có dấu hiệu xuất hiện các đợt mưa trái mùa ở khu vực, do đó cần sử dụng nguồn nước tiết kiệm và có hiệu quả”- Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định.

Trong khi đó, nhận định thời tiết ảnh hưởng đến khu vực TPHCM trong 10 ngày tới, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu, khoảng ngày 10 - 11/1 và ngày 14 - 15/1 được tăng cường trở lại phía Bắc nước ta.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ - Nam bộ hoạt động mạnh tới ngày 9/1, sau đó nâng trục lên phía Bắc và có vị trí qua Trung Trung bộ, đến khoảng ngày 13 - 14/1 suy yếu rút Đông. Gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía Đông Nam bộ.

Dựa vào những hình thế thời tiết chính nêu trên, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo thời tiết TPHCM trong những ngày tới sẽ có ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều. Chỉ số tia UV ở mức trung bình - cao, độ ẩm giảm thấp gây hanh khô, đề phòng cháy nổ, chập điện do quá tải.

Ngoài ra, hiện nay, trên vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau có gió Đông Bắc hoạt động với cường độ mạnh ở cấp 6 - 7, giật cấp 8; sóng cao 2,1 - 3,2m. Biển động nhẹ đến động.

Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, trên biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau, gió Đông Bắc có khả năng hoạt động giảm nhưng vẫn duy trì với cường độ mạnh ở cấp 5 - 6, giật cấp 7; sóng biển cao 1,7 - 2,5m; biển động nhẹ đến động.

“Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau ở mức cấp 2. Gió mạnh, sóng lớn có thể gây nguy hiểm cho tàu, thuyền trên vùng biển này”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ đưa ra cảnh báo.