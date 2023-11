Vì sao Thanh Hoá bãi bỏ quyết định lựa chọn nhà đầu tư dự án khu dân cư hơn 1.700 tỷ?

TPO - Ngày 28/11, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết, đơn vị đã có quyết định bãi bỏ quyết định phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư xã Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hoá với lý do chưa đảm bảo quy định.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, Mai Xuân Liêm đã ký Quyết định số 4442 với nội dung bãi bỏ các quyết định liên quan đến dự án Khu dân cư xã Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hoá như: Quyết định duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư; quyết định phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư; quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.

Các quyết định bị bãi bỏ do Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ký trong năm 2020. Lý do các quyết định trên bị bãi bỏ là do có nội dung chưa đảm bảo quy định hiện hành của pháp luật. Cụ thể, dự án Khu dân cư xã Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hoá không bố trí đủ quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 5, Nghị Định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, Điều 1, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ.

UBND tỉnh Thanh Hoá giao Sở Xây dựng (bên mời thầu) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý để dự án đảm bảo các điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định. Sau khi dự án đảm bảo các điều kiện, tổ chức lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, trình cấp có thẩm quyền quyết định, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án...

Dự án khu dân cư xã Đông Lĩnh có diện tích đất sử dụng hơn 19ha. Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.700 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 73,8 tỷ đồng. Năm 2020, có 2 nhà đầu tư trúng sơ tuyển dự án trên, gồm: liên danh Công ty Cổ phần Khai thác Việt Nhật Đức - Công ty TNHH Tập đoàn Thành Công; liên danh Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Trường Phát - Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch T&T - Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Khánh Linh - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Hải - Công ty Cổ phần Tập đoàn Tecco.