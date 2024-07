Vì sao Hyundai Stargazer X được đánh giá cao trong phân khúc

Hyundai Stargazer X được đánh giá cao trong phân khúc MPV với nhiều điểm cộng ở thiết kế, tính năng, khả năng vận hành và đặc biệt là giá bán.

Giá bán “huỷ diệt” phân khúc

Hyundai Stargazer cũng giống Mazda CX-5 đã thiết lập 1 mặt bằng giá mới trong phân khúc MPV cỡ nhỏ. Với giá bán chỉ từ 489 triệu đồng cho phiên bản thấp, người tiêu dùng vẫn được sở hữu cỗ máy SmartStream 1.5L, hộp số tự động iVT và đặc biệt là một chiếc xe 7 chỗ rộng rãi. Đây là điều khó có thể nghĩ đến với các mẫu xe khác trước đây.

Với phiên bản X, Stargazer cũng chỉ có mức giá 559 triệu đồng và 599 triệu đồng cho bản Cao cấp. So sánh với đối thủ như Xpander Cross bản cao cấp nhất có giá 698 triệu đồng, Stargazer X có mức giá thấp hơn tới 100 triệu đồng. Đây là con số thực sự đáng cân nhắc khi Stargazer sở hữu hàng loạt trang bị vượt trội cùng kích thước ngang ngửa.

Thiết kế mới cá tính nhưng ưa nhìn

Tổng thể thiết kế, Hyundai Stargazer X vẫn giữ nét thiết kế từ phiên bản “non X” với kính chắn gió được thiết kế vát liền mạch với nắp capo kéo dài ra xuyên suốt tổng thể xe. Thiết kế này mang đến cho xe phong cách độc đáo đến từ tương lai, đồng thời đem đến hiệu quả khí động học cao khi hệ số cản gió chỉ 0,32 Cd. Con số này thấp nhất phân khúc, thấp hơn đáng kể đối thủ Xpander với hệ số cản gió ở mức 0,36 Cd.

Hyundai Stargazer X sở hữu kích thước lớn hơn Stargazer Tiêu chuẩn, với chiều dài và chiều rộng tăng thêm 35mm, chiều cao và khoảng sáng gầm tăng thêm 15mm, đem đến chiếc xe có kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao tương ứng 4.495 x 1.815 x 1.710 (mm) cùng khoảng sáng gầm xe 200(mm). Chiếc xe mang cảm hứng thiết kế từ mẫu MPV đàn anh Staria với phần đầu xe nổi bật với thanh đèn LED trải dài toàn chiều rộng, trong khi ở phía dưới là cụm đèn pha full LED được thiết kế tách rời khá lớn chiếm gần hết cản trước. Xe sở hữu lưới tản nhiệt hình chữ nhật lớn, phần cản có thiết kế hình chữ X với các hốc gió trước hình thang.

Tính năng an toàn vượt trội

Hyundai Stargazer X là mẫu xe sở hữu trang bị an toàn phong phú. Cụ thể, với gói an toàn SmartSense, người dùng xe cảm thấy an tâm hơn khi được bảo vệ bởi loạt tính năng hiện đại như hệ thống hỗ trợ cảnh báo và phòng tránh va chạm trước FCA, hệ thống hỗ trợ cảnh báo và phòng tránh va chạm điểm mù BCA, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LFA, hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau RCCA, hệ thống đèn tự động thông minh AHB, hệ thống cảnh báo mở cửa an toàn SAW, hệ thống cảnh báo mệt mỏi cho tài xế. Bên cạnh đó là các tính năng khác như ga tự động, giới hạn tốc độ, đề nổ từ xa và cảnh báo áp suất lốp.

Hyundai Stargazer X được gia tăng trang bị an toàn, cung cấp nhiều công nghệ hiện đại, tiện nghi, động cơ mạnh mẽ cùng giá bán hấp dẫn. Đối tượng khách hàng chính mà hãng muốn hướng tới cho Stargazer X là gia đình với nhu cầu đi đa dạng. Đây hứa hẹn là đối thủ khó lường, đủ sức đe dọa cả Veloz Cross lẫn Xpander.

Tiện nghi phong phú hàng đầu phân khúc

Stargazer X vẫn duy trì thế mạnh về giải trí với màn hình trung tâm 10,25 inches được gắn kèm bộ loa Bose 8 loa đem đến trải nghiệm âm thanh vượt trội.

Chưa hết, Stargazer X còn tiếp tục đem đến sự tiện nghi cho khách hàng khi bổ sung phanh tay điện tử cùng Autohold. Chức năng này giúp việc dừng, đỗ xe khi tham gia giao thông trong môi trường đô thị được thoả mái và thuận tiện.

Một điểm trừ của phiên bản trước với phần nhựa quá nhiều ở đồng hồ ODO nay đã được “cắt gọn” giúp tăng khoảng quan sát, đồng thời chất liệu nhựa bóng được sử dụng giúp giao diện khoang taplo trở nên dễ nhìn hơn nhiều.

Động cơ mạnh mẽ - Vận hành êm ái

Stargazer X trang bị động cơ xăng 1,5 lít SmartStream G 1.5L mới, công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Hộp số iVT với dây đai được làm dạng xích. Hệ dẫn động cầu trước.

Giao tiếp với người lái là cụm đồng hồ kỹ thuật số có hình ảnh sắc nét. Giao diện thay đổi tùy thuộc vào các chế độ lái đã chọn. Mẫu MPV của Hyundai có 4 chế độ lái: Eco, Normal, Sport và Smart. Chuyển sang chế độ Sport, chiếc xe bứt tốc ổn và dễ dàng vượt mặt những chiếc xe khác trên đường. Trải nghiệm thực tế khi ngồi ở hàng ghế thứ 2 và thứ 3 cho thấy hệ thống treo hoạt động khá mềm mại, xe sẽ có độ bám đường tốt hơn và hạn chế được rung lắc khi vào cua ở tốc độ cao.

Hyundai Stargazer X được trang bị gói công nghệ SmartSense gồm nhiều tính năng hấp dẫn như hệ thống cảnh báo & phòng tránh va chạm trước FCA, hỗ trợ cảnh báo & phòng tránh va chạm điểm mù BCA, hỗ trợ giữ làn đường LFA, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau RCCA, đèn tự động thông minh AHB, cảnh báo mở cửa an toàn SEW, cảnh báo mệt mỏi cho tài xế. Bên cạnh đó, xe còn có ga tự động, giới hạn tốc độ, cảm biến áp suất lốp và 6 túi khí.

Hyundai Stargazer X là một mẫu xe thực dụng, từ thiết kế cho đến trang bị. Động cơ mạnh mẽ dư dả để di chuyển mượt mà trong đô thị cũng như cao tốc Đặc biệt, hệ thống công nghệ an toàn bảo vệ tốt người dùng là điểm nhấn đáng chú ý của Stargazer X, giúp mẫu xe này trở thành lựa chọn xe gia đình đáng để cân nhắc.