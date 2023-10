Vì sao hồ thủy lợi lớn nhất TT-Huế và 2 hồ chứa thủy điện đồng loạt xả nước dù trời nắng?

TPO - Theo dự báo, từ ngày 28/10 đến 2/11, do ảnh hưởng của rìa nam đợt không khí lạnh có cường độ trung bình kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động mạnh, tại TT-Huế sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Để đón lũ, các hồ thủy lợi, thủy điện đã đồng loạt xả nước, tăng dung tích chứa.