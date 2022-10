Lo mưa lớn, hồ thủy điện tại TT-Huế tăng lưu lượng xả nước đón lũ

TPO - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh TT-Huế đã có lệnh vận hành điều chỉnh, tăng lượng điều tiết nước hồ thủy điện Hương Điền để đón lũ. Thời gian điều tiết tăng lưu lượng xả nước về hạ du bắt đầu từ 15 giờ chiều nay, 21/10.

Chiều 21/10, thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh TT-Huế cho biết, từ ngày 21-22/10, khu vực đất liền tỉnh này được dự báo có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ 70-200mm có nơi trên 200mm.

Bên cạnh đó, từ ngày 22/10 có khả năng hình thành một áp thấp nhiệt đới đi vào biển Đông và có thể mạnh lên thành bão. Tiếp đó, từ ngày 23-26/10 có khả năng tiếp tục xảy ra đợt mưa lớn.

Để ứng phó với mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế yêu cầu các địa phương rà soát phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, vùng ven biển, để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.

Chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu đang thi công công trình giao thông, xây dựng, thủy lợi, thủy điện, công trình hạ tầng có phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cán bộ nhân viên, người lao động; khơi thông dòng chảy, đảm bảo an toàn phương tiện, thiết bị, vật tư thi công và bố trí biển báo, hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông đi qua khu vực hiện trường đang thi công.

Nhằm ứng phó với đợt mưa lớn sắp tới, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế phát lệnh vận hành điều chỉnh, điều tiết nước hồ thủy điện Hương Điền (thuộc sông Bồ, thị xã Hương Trà).

Hồ thủy điện Hương Điền phải thực hiện vận hành nước qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 300-500m3/s. Việc điều chỉnh vận hành tùy theo lưu lượng đến hồ. Thời gian tăng lưu lượng xả nước về hạ du bắt đầu từ 15 giờ chiều nay, 21/10.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế yêu cầu các địa phương thuộc hạ du hồ chứa thủy điện Hương Điền nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông, hói (trừ các trường hợp đặc biệt và có ý kiến chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền), thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh.