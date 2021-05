Vì sao HLV Lê Thụy Hải có biệt danh là Hải ‘lơ’?

Trưa ngày 7/5, HLV Lê Thụy Hải đã qua đời ở nhà riêng sau thời gian dài chiến đấu với bệnh ung thư, hưởng thọ 76 tuổi. Sự ra đi của ông là mất mát lớn của bóng đá Việt Nam.

HLV Lê Thụy Hải dành cả cuộc đời cho bóng đá. Sau khi dành cả sự nghiệp cầu thủ cho CLB Đường Sắt, ông Hải bắt đầu sự nghiệp HLV từ năm 1995. Tính tổng cộng, ông đã dẫn dắt hơn 10 CLB khác nhau, giành 3 chức vô địch V-League với Becamex Bình Dương.

Khi còn đứng trên đường pitch, HLV Lê Thụy Hải nổi tiếng với cá tính mạnh và những phát ngôn gây sốc. Ngoài ra, ông cũng được người hâm mộ nhớ đến với biệt danh Hải ‘lơ’.

Tuy nhiên, biệt danh này không xuất phát vì sự bất cần ông thể hiện trên sân hay trong phòng họp báo. Thay vào đó, HLV Lê Thụy Hải vốn có biệt danh Hải ‘lơ’ từ khi còn thi đấu nhờ tài hoa khi chơi bóng.

Các đồng đội của HLV Lê Thụy Hải là người đặt biệt danh cho ông. Từ “lơ” ở đây nằm trong từ “lơ xe”, ám chỉ tài “lơ gái” của ông. Sau này, vợ của HLV Lê Thuỵ Hải cũng được mệnh danh là “người phụ nữ đẹp nhất Hà Đông”.

Hồ sơ HLV Lê Thụy Hải

Năm sinh: 1946

Nơi sinh: Hà Đông (Hà Nội)

CLB thi đấu: Đường Sắt

CLB dẫn dắt: Quảng Ngãi, Bình Dương, Hùng Vương An Giang, Nữ Than Quảng Ninh, Bình Dương, Thanh Hóa, LG Hà Nội ACB, SHB Đà Nẵng, Thể Công Viettel, Xi măng The Vissai Ninh Bình, Hải Phòng

Thành tích: Vô địch V-League với Bình Dương (2007, 2008, 2014), Á quân cúp quốc gia (2008, 2014), Á quân V-League với Đà Nẵng (2005), Á quân V-League với Bình Dương (2006)