Vì sao dự án đường giao thông sạt lở gần 2 năm vẫn ngổn ngang?

TPO - So với thời kỳ đỉnh dịch, tử vong do COVID-19 đã giảm song vẫn ở mức cao. Bộ Y tế đánh giá, nguy cơ biến chủng Omicron lây lan trên diện rộng là rất cao. Trong thời gian tới, các tỉnh, thành phố có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, kể cả do biến chủng Omicron cũng như những biến thể mới khác.