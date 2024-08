Vì dân quên mình ở Mường Pồn

TP - Gần một tháng sau trận lũ quét xảy ra tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), nhiều người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng. Hậu quả của lũ quét không chỉ làm 4 người tử vong và 3 người mất tích mà còn khiến nhiều nhà cửa, tài sản của người dân ở nhiều bản làng trôi theo dòng lũ. Trong hiểm hoạ đó, lực lượng công an đã kịp thời có mặt, giúp nhân dân khắc phục thiên tai, tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong dòng nước lũ với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”.

Chưa tìm thấy các nạn nhân mất tích thì chưa về

Một ngày giữa tháng 8, chúng tôi có dịp đến thăm Công an huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên). Trong căn phòng nhỏ, Thượng tá Hoàng Ngọc Sơn, Phó Trưởng Công an huyện chia sẻ, khoảng 5 giờ ngày 25/7, đơn vị nhận được tin báo có lũ quét xảy ra ở Mường Pồn. Được sự điều động của cấp trên, đơn vị đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường để giúp nhân dân di dời tài sản đến nơi an toàn. Song song với công tác khắc phục thiên tai, xác định việc tìm kiếm 5 nạn nhân mất tích sau lũ quét là nhiệm vụ quan trọng cấp bách, đặt lên ưu tiên hàng đầu. “Sau vài phút hội ý, phân tích hướng dòng chảy lũ quét, nhận định dọc tuyến sông, suối, hồ thủy điện là nơi có thể tìm thấy các nạn nhân, nên khoanh vùng tập trung nhân lực tìm kiếm”, Thượng tá Hoàng Ngọc Sơn kể lại.

Ngay sáng 26/7, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, chia làm nhiều tổ, đội xuống địa bàn đã được khoanh vùng trước đó. Đặc biệt, đơn vị tập trung lực lượng tìm kiếm tại lòng hồ thủy điện Long Tạo, xã Huổi Mí (huyện Mường Chà) cách xã Mường Pồn (huyện Điện Biên) nơi xảy ra trận lũ quét khoảng 30km.

Theo Thượng tá Hoàng Ngọc Sơn, khó khăn lớn nhất khi tiếp cận hồ thủy điện Long Tạo là lượng rác thải, xác cây cối, bùn đất từ thượng nguồn đổ về quá nhiều, dày đặc lấp kín cả mặt hồ; phạm vi tìm kiếm rộng nên gặp rất nhiều khó khăn. Ban đầu lực lượng tìm kiếm dùng thuyền để di chuyển, nhưng do lượng rác thải từ thượng nguồn đổ về lòng hồ quá nhiều nên không thể di chuyển được. Trước tình thế đó, đơn vị dùng hai máy flycam, bay rà soát trên khu vực lòng hồ, đồng thời huy động tối đa lực lượng trực tiếp nhảy xuống lòng hồ bơi, dò, lật từng khúc gỗ, búi rác để tìm kiếm.

Mặc dù công việc khó khăn vất vả, thời tiết mưa to, nhưng với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, quyết tâm chưa tìm thấy các nạn nhân mất tích thì chưa về..., mỗi ngày đều đặn từ 5 giờ đến 18 giờ 30, là khoảng thời gian các cán bộ chiến sĩ có mặt tại lòng hồ thủy điện Long Tạo, kiên trì đeo bám hiện trường, từng bước mở rộng phạm vi tìm kiếm. Và trong hai ngày 27 và 28/7, các anh đã tìm kiếm được hai thi thể mất tích trong vụ lũ quét ở Mường Pồn, để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Để lại trong nhân dân tình cảm tin yêu, mến phục

“Sau nhiều ngày dầm mình dưới lòng hồ lật tìm từng khúc gỗ, búi rác thì chúng tôi đã tìm thấy 2 thi thể là chị Giàng Thị D và anh Lò Văn P, trú xã Mường Pồn”. Thượng úy Lò Văn Khụt

Là người tham gia tìm kiếm các nạn nhân trong vụ lũ quét xảy ra ở Mường Pồn, Thượng úy Lò Văn Khụt, Đội Tham mưu Công an huyện Mường Chà chia sẻ, anh “rất sốc” khi tận mắt chứng kiến cảnh tan hoang ở khu vực này. Đất, đá, xác cây cối từ trên núi cao đổ ập xuống ngập cả nóc nhà. Anh cùng nhiều đồng đội khẩn trương giúp đỡ bà con thu dọn tài sản đến nơi an toàn. Sau khi giúp nhân dân thu dọn tài sản, anh tiếp tục được điều động theo tổ tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở lòng hồ thủy điện Long Tạo.

Sáng 26/7 trời tiếp tục mưa to, nhận lệnh lên đường, Thượng úy Lò Văn Khụt mang theo áo phao rồi cùng đồng đội di chuyển đến hồ thủy điện Long Tạo. “Sau nhiều ngày dầm mình dưới lòng hồ lật tìm từng khúc gỗ, búi rác thì chúng tôi đã tìm thấy 2 thi thể là chị Giàng Thị D và anh Lò Văn P, trú xã Mường Pồn”, Thượng úy Lò Văn Khụt nhớ lại.

Cũng như nhiều đồng đội khác, Thượng úy Lò Xuân Thịnh (Công an huyện Mường Chà) là một trong những người có mặt tại hồ thủy điện Long Tạo từ rất sớm để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau lũ quét. Thượng úy Thịnh tâm sự, anh đã dầm mình nhiều ngày liền dưới lòng hồ để tìm kiếm các nạn nhân xấu số. “Lúc đầu mới xuống hồ, tôi có chút bối rối và lo âu. Vì trước mặt là một hồ nước rộng mênh mông, nước rất sâu, nhưng được đồng đội động viên, trang bị áo phao cẩn thận, tôi đã vượt qua mọi rào cản để hoàn thành tốt nhiệm vụ” Thượng úy Lò Xuân Thịnh chia sẻ.

Nhớ lại những ngày vừa qua sát cánh cùng với lực lượng vũ trang giúp dân khắc phục hậu quả sau trận lũ quét, Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Ngô Xuân Chinh khẳng định, chính những việc làm đầy trách nhiệm và nghĩa tình trong mưa lũ của các cán bộ, chiến sĩ công an đã để lại trong lòng nhân dân nhiều tình cảm, sự tin yêu và mến phục.