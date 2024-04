VGA Junior Tour lần đầu có nhà vô địch nữ

TPO - Chặng 3 VGA Junior Tour 2024 đã diễn ra thành công trên sân Vinpearl Golf Hải Phòng, với chức vô địch thuộc về nữ vận động viên Lê Chúc An.

Đây là danh hiệu VGA Junior Tour đầu tiên trong sự nghiệp của Lê Chúc An, cũng là lần đầu tiên hệ thống giải VGA Junior Tour có VĐV nữ giành ngôi vô địch.

Lê Chúc An giành chiến thắng đầy thuyết phục qua 2 ngày thi đấu với kết quả (-12) gậy. Ngày thi đấu cuối, tài năng trẻ sinh năm 2008 đã có một khởi đầu ấn tượng với 3 điểm birdie ở 3 hố đầu tiên cùng 2 birdie nữa ở hố đấu số 6 và số 7, trước khi dính điểm bogey hố 8.

Sau một nửa chặng đường ở vòng cuối, Chúc An đã vươn lên dẫn đầu với cách biệt 3 gậy với Nguyễn Viết Gia Hân, người kết thúc 9 đường đầu cũng với thành tích âm gậy. Những hố sau đó, Chúc An chỉ ghi thêm 1 birdie ở hố số 10 và mắc 1 bogey tại hố 17. Cô khép lại vòng đấu cuối với điểm (-4).

Xếp ngay sau Lê Chúc An, Nguyễn Viết Gia Hân đã có ngày thi đấu rất đáng khen ngợi, đặc biệt cô ghi 3 điểm birdie trong 7 hố ở chặng đường về để rút ngắn cách biệt với Chúc An chỉ còn 1 gậy. Nếu thực hiện thành công cú putt birdie ở hố 18, Gia Hân sẽ buộc Chúc An phải bước vào loạt playoff tranh tài cao thấp.

Tổng thành tích cả 3 vòng của Nguyễn Viết Gia Hân là (-11) gậy, trong đó vòng cuối, cô đánh (-3) gậy với 6 birdie và 3 bogey. Ngoài ra, giải đấu cũng có những VĐV khác đạt điểm tổng âm như: Nguyễn Tuấn Anh (-8)- hạng 3, hay đồng vị trí thứ 4 Nguyễn Đức Sơn và Phạm Nam (-2).