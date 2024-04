Golfer của LIV Golf độc chiếm ngôi đầu bảng The Masters 2024

TPO - Với vòng đấu khai màn 65 gậy (-7), Bryson DeChambeau của LIV Golf đang độc chiếm ngôi đầu bảng The Masters 2024.

Hôm nay, The Masters 2024, sự kiện major đầu tiên trong năm đã chính thức khởi tranh tại Augusta National Golf Club. Sau 8 lần góp mặt, Bryson DeChambeau đã có vòng mở màn hay nhất sự nghiệp khi đánh 65 gậy (-7), qua đó vươn lên độc chiếm đỉnh bảng.

DeChambeau khiến khán giả phấn khích ngay khi nhập cuộc, với 3 birdie liên tiếp ở ba hố đấu đầu tiên. Sau đó, golfer người Mỹ ghi liền 5 điểm par, trước khi mắc bogey tại hố 9 par 4 - sai lầm duy nhất trong ngày thi đấu đầu tiên của anh tại Augusta National. Trong 9 hố cuối, DeChambeau ghi 5 birdie, trong đó tái hiện chuỗi 3 birdie liên tiếp ở các hố 15-16-17, để khép lại vòng đấu 67 gậy (-7).

Với kết quả này, DeChambeau tạm dẫn đầu trên bảng xếp hạng, tạo khoảng cách 1 gậy với Scottie Scheffler. Số 1 thế giới cũng có vòng đấu xuất sắc với 6 birdie, không mắc điểm bogey nào, đạt kết quả 66 gậy (-6). Trước giải, Scheffler không giấu tham vọng giành được chiếc Áo khoác xanh thứ 2, sau lần đầu đăng quang vào năm 2022.

Cựu số 1 thế giới Rory McIlroy, người chơi cùng nhóm với Scheffler, khai màn không như ý với 4 birdie, đi kèm với 3 bogey, qua đó khép lại vòng đấu 71 gậy (-1). Anh đang xếp vị trí T17 cùng rất nhiều các golfer khác, trong đó có Matt Fitzpatrick, Viktor Hovland, Tony Finau....

Dù đặt mục tiêu trở thành người đầu tiên giành hai chiến thắng The Masters liên tiếp sau Tiger Woods, đương kim vô địch Jon Rahm lại khởi đầu khá chật vật. Ngôi sao của LIV Golf đánh 3 birdie và 1 bogey trong 9 hố đầu. Bước vào 9 hố cuối, golfer người Tây Ban Nha dính tới 4 bogey và chỉ có thêm 1 birdie. Anh đạt kết quả 73 gậy (+1) sau vòng 1.

Do ảnh hưởng của thời tiết mưa lớn kèm sấm sét, màn đêm buông xuống nhanh, vòng 1 The Masters đã tạm hoãn. Nhiều golfer chưa thể hoàn thành vòng đấu như dự kiến và chuyển sang thi đấu ngày hôm sau. Huyền thoại Tiger Woods nằm trong số này. Nhà vô địch The Masters 5 lần đạt điểm (-1) và buộc phải tạm dừng cuộc chơi ở hố 13.