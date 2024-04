Scottie Scheffler lần thứ 2 vô địch The Masters

TPO - Scottie Scheffler đã giành được danh hiệu The Masters thứ hai trong sự nghiệp một cách thuyết phục, qua đó củng cố vị thế số 1 thế giới của tay golf người Mỹ trong làng golf thế giới.

Scottie Scheffler đã giành được lợi thế một gậy khi bước vào ngày thi đấu cuối cùng tại Augusta National, và luôn nằm trong top vị trí dẫn đầu trong suốt ngày chung kết căng thẳng, nơi mà chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng khiến golfer số 1 thế giới phải trả giá đắt.

Dù vậy, nhà vô địch The Masters 2022 đã không mắc bất cứ một sai lầm nào. Hoàn thành 9 hố đầu tiên với -1 gậy, golfer người Mỹ chơi bùng nổ ở đoạn đường về với 4 birdie trong 9 hố sau để khép lại vòng chung kết với 68 gậy, qua đó chính thức lên ngôi vô địch The Masters 2024 cùng tổng điểm (-11). Anh tạo cách biệt tới 4 gậy so với golfer xếp thứ 2 Ludvig Aberg, với kết quả sau 4 vòng đấu lần lượt 66 - 72 - 71 - 68 gậy.

Đây là lần thứ 2 Scheffler vô địch The Masters, và một lần nữa người hâm mộ lại có thể chứng kiến anh khoác trên mình chiếc Green Jacket sau lần đầu tiên năm 2022. Anh trở thành golfer thứ 18 trong lịch sử có hơn 1 lần giành chiến thắng tại sự kiện major đầu tiên trong năm.

Augusta National cũng là "vùng đất lành" đối với Scheffler khi anh luôn nằm trong Top 20 sau 5 lần tham dự với thành tích T19, T18, vô địch, T10 và giờ tiếp tục là vị trí cao nhất. Cùng với 3,6 triệu USD tiền thưởng cho chiến thắng tại The Masters năm nay, Scheffler nâng tổng số tiền có được ở giải đấu này lên 20 triệu USD.

Chức vô địch The Masters 2024 cũng giúp Scheffler khẳng định vững chắc vị trí số 1 thế giới của mình. Trước khi đăng quang sự kiện major đầu tiên trong năm, anh giữ phong độ cao khi liên tiếp giành chiến thắng tại Arnold Palmer Invitational và Players Championship, gần nhất là đứng thứ 2 ở giải Texas Children's Houston Open hai tuần trước. Anh có bảy lần kết thúc trong top 10 trong 8 giải đấu tham gia trong mùa giải năm nay, với kết quả thấp nhất là vị trí 17 tại giải American Express vào tháng 1.

Ludvig Aberg xếp thứ 2 chung cuộc sau khi đánh 69 gậy (-3) ở vòng cuối. Trong lần đầu dự The Masters và cũng là lần đầu góp mặt tại một sự kiện major, anh gây ấn tượng với 3 vòng đấu âm gậy liên tiếp cùng ngôi vị Á quân. Collin Morikawa, Max Homa và Tommy Fleetwood cùng chia sẻ vị trí thứ 3 với tổng điểm (-4).

Nỗ lực hoàn thành bộ tứ major danh giá của Rory McIlroy đã thất bại khi anh kết thúc giải ở vị trí T22 (+4), còn Jon Rah cán đích ở vị trí thứ 45 (+9) trong cuộc bảo vệ danh hiệu đáng thất vọng. Tiger Woods đánh dấu vòng thi đấu thứ 100 của mình tại The Masters bằng vị trí cuối bảng trong số các golfer giành quyền vào chung kết, ở hạng 60 với tổng điểm (+16).