Vé máy bay, tàu hỏa dịp Tết: Giá cao, nhiều khuyến mãi

TP - Gần 3 tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhưng hiện nhiều chuyến bay đã hết vé phổ thông, chỉ còn vé thương gia với giá đắt cho những ngày cao điểm đi lại Tết. Với tàu hỏa, sau 2 ngày mở bán, đã có 1/4 lượng vé được đặt.

Khảo sát trang bán vé máy bay các hãng hàng không ngày 27/10, những chặng bay cao điểm như từ Nam ra Bắc trước Tết và chiều ngược lại sau Tết giá vé khá cao. Chiều bay TPHCM - Hà Nội, từ ngày 16-20/1/2023 (tức từ 25-30 Tết Quý Mão), chiều ngược lại từ 25 đến 30/1/2023 (tức từ mồng 4-9 Tết), vé của Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways có giá từ 3,5 triệu đồng/chiều trở lên (đã gồm thuế, phí, tương đương giá vé thời điểm Tết chưa có dịch COVID-19). Đây là chặng bay các hãng khai thác nhiều chuyến, nên khách còn nhiều lựa chọn.

Trong khi đó, các chặng lẻ, vé máy bay có phần căng thẳng hơn do ít chuyến bay, một số chuyến hết vé giá rẻ. Chặng TPHCM đi Thanh Hoá trước Tết, nếu đi ngày 19/1 (tức 28 Tết), trong 4 chuyến của Vietnam Airlines, có 2 chuyến đã hết vé phổ thông, chỉ còn vé thương gia xấp xỉ 6 triệu đồng/vé; các chuyến còn vé phổ thông giá cũng từ 3,5 triệu đồng/chiều. Tương tự với chiều Thanh Hoá đi TPHCM sau Tết ngày 26/1 (mồng 5 Tết), trong 3 chuyến bay của Vietnam Airlines có 1 chuyến đã hết vé phổ thông, 2 chuyến có vé phổ thông còn lại giá thấp nhất từ 3,5 triệu đồng/vé.

Tình trạng vé cũng tương tự với các đường bay cao điểm từ Nam ra Bắc, như TPHCM đi Hải Phòng, Vinh (Nghệ An) trước Tết và ngược lại sau Tết. Các đường bay du lịch dịp Tết (cả trước và sau Tết), như: TPHCM - Đà Nẵng/Phú Quốc, chặng Hà Nội - Đà Nẵng/Đà Lạt/Phú Quốc/Cần Thơ…, hoặc các đường bay thấp điểm, như phía Bắc vào Nam trước Tết và ngược lại sau Tết, vé máy bay còn nhiều, giá vé chỉ quanh mức 1 triệu đồng/chiều.

Đại diện Vietnam Airlines cho hay, tính từ khi mở bán dịp Tết (từ 15/8 tới 20/10), vé máy bay (đã bán) tăng 23% so với cùng kỳ dịp Tết năm 2020 (chưa bùng dịch COVID-19). Nhu cầu khách đã đặt tập trung đường bay Hà Nội - TPHCM, TPHCM - Đà Nẵng/Huế/Vinh/Thanh Hoá/Hải Phòng. Khách tập trung bay vào thời gian từ 11 - 31/1/2023 (tức từ 20 tháng Chạp đến 9 tháng Giêng).

Giá vé tàu Tết tăng 4,5%

Với đường sắt, sau 2 ngày mở bán vé dịp Tết Nguyên đán Quý Mão (từ sáng 25/10), đường sắt đã bán được hơn 48.000 vé. Trong đó, giai đoạn trước Tết từ phía Nam ra Bắc bán được khoảng 27.000 vé, sau Tết bán khoảng 21.000 vé chiều ngược lại. Dịp Tết Nguyên đán tới, đường sắt dự kiến cung ứng hơn 176.000 chỗ. Tuy nhiên, năm nay giá vé tàu tăng bình quân khoảng 4,5% so với Tết năm trước (tùy chặng) do giá nhiên liệu tăng cao. Đường sắt áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá vé 5-10% cho khách đặt mua sớm (trong 10 ngày đầu tiên), mua vé với chặng xa, vé khứ hồi, học sinh, sinh viên…

Từ ngày 25/10, ga Sài Gòn mở bán vé tàu Tết theo 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp. Hành khách có thể mua vé trực tiếp tại ga Sài Gòn hoặc các ga khác của ngành đường sắt hoặc qua các đại lý bán vé tàu; mua qua tổng đài bán vé và chăm sóc khách hàng 19000109 - 19001520, hoặc mua trực tuyến thông qua các trang web: dsvn.vn, vetauonline.com.vn.

Sau một năm dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát và kinh tế phục hồi, tình hình hành khách mua vé tàu Tết đã khả quan hơn so với thời điểm cách đây một năm khi TPHCM vừa “mở cửa” sau dịch bệnh. Theo đại diện Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn, với tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, năm nay dự kiến số lượng hành khách sẽ đạt 70% so với thời điểm trước dịch bệnh.

Ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết, sau một ngày mở bán vé tàu Tết đã có 36.668 lượt đặt mua vé thành công (vé đi trước Tết là 19.779 vé, đi sau Tết là 16.889 vé). Việc bán vé tàu Tết tại ga Sài Gòn, ga Dĩ An (Bình Dương), ga Biên Hòa, ga Long Khánh (Đồng Nai)… diễn ra thuận lợi. Hệ thống bán vé qua website và tổng đài hoạt động hiệu quả, không xảy ra quá tải, nghẽn mạng.

Ông Thái Văn Truyền, Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn, cho biết, năm nay, tổng số chỗ cung ứng là khoảng 176.000 vé cho 10 ngày cao điểm trước Tết và 15 ngày cao điểm sau Tết, tăng khoảng 67.000 vé so với Tết năm trước.

“Về giá vé, năm nay chúng tôi điều chỉnh tăng từ 1-6%, bình quân tăng khoảng 4,5% so với Tết Nhâm Dần 2022. Lý do là vì năm nay giá nhiên liệu biến động tăng, so với thời điểm cùng kỳ, giá nhiên liệu tăng khoảng 22%. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ về tàu, nhân lực để đảm bảo vận hành an toàn, phục vụ người dân di chuyển trong dịp Tết”, ông Truyền cho biết.

Về ưu đãi vé tàu Tết, đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, hành khách mua vé trong thời gian 10 ngày đầu tiên bán vé Tết sẽ được giảm 5-10%, giảm 3% giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 20/1/2023 (tức ngày 29 tháng chạp) và đi từ 1.000km trở lên, giảm 5% giá vé lượt về cho khách mua vé khứ hồi. Sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trong thời gian từ ngày 9/1 đến 28/2/2023 sẽ được giảm 20%.

Trong thời gian thấp điểm (chiều từ Hà Nội đi TPHCM trước Tết, chiều TPHCM đi Hà Nội sau Tết), ngành đường sắt cũng thực hiện các chương trình khuyến mãi giảm 5-30% giá vé cho khách mua vé cá nhân, vé xa ngày, mua tập thể, vé khứ hồi chiều về và giảm 20% giá vé cho sinh viên…

Ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết, sau một ngày mở bán vé tàu Tết đã có 36.668 lượt đặt mua vé thành công (vé đi trước Tết là 19.779 vé, đi sau Tết là 16.889 vé).