Vào nhà người dân rồi ‘đi nhầm’ xe, Bella bị công an phát thông báo truy tìm

TPO - Nhận thông tin trình báo từ người dân, Công an xã Quỳnh Thạch (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã phát thông báo truy tìm người phụ nữ có biệt danh Bella để xác minh việc “lấy nhầm” xe máy.

Ngày 30/3, ông Hồ Hoàn - Trưởng Công an xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phát đi thông báo truy tìm một người phụ nữ có biệt danh là Bella để xác minh một số thông tin liên quan đến vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó vào ngày 29/3, anh Nguyễn Việt Anh (trú xóm 13, xã Quỳnh Thạch) phát hiện chiếc xe máy của mình mang BKS: 37L2-23261 dựng phía trong nhà hàng bất ngờ “biến mất”. Khi tìm kiếm xung quanh, anh Việt Anh phát hiện một chiếc xe máy lạ đã cũ với nhiều đồ đạc như chổi, nón, áo mưa, phích nước…

Tiến hành trích xuất camera, anh Việt Anh đã phát hiện một người phụ nữ lạ đi vào nhà của anh rồi lấy chiếc xe máy và rời đi khỏi hiện trường. Chiếc xe máy lạ cùng nhiều đồ đạc trên là của người phụ nữ này để lại. Anh Việt Anh sau đó đã đăng tải hình ảnh này lên mạng xã hội thì mọi người mới phát hiện ra người phụ nữ và chiếc xe máy lạ kia là của người phụ nữ có biệt danh Bella.

“Lúc đó vợ chồng tôi không ở quán, chỉ có con trai nhỏ ở nhà. Người có biệt danh Bella đi vào nhà rồi lấy chiếc xe máy của tôi trước sự chứng kiến của con trai.

Trong cốp xe của tôi còn giấy tờ tuỳ thân và một số tiền mặt”, anh Việt Anh chia sẻ.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Việt Anh đã trình báo với công an địa phương và đăng tải đoạn video ngắn trích xuất từ camera an ninh của gia đình kèm hình ảnh nhờ cộng động mạng giúp đỡ truy tìm.

Công an xã Quỳnh Thạch sau đó cũng đã đăng thông tin tìm kiếm người phụ nữ có biệt danh Bella trên các trang mạng xã hội để làm rõ.