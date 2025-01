Vàng, chung cư là kênh đầu tư siêu lợi nhuận năm nay?

TPO - Phân khúc chung cư năm 2024 cá biệt có nơi tăng 50% còn vàng tăng hơn 30%. Theo đó, 2 kênh đầu tư này được dự báo tiếp tục tăng trong năm 2025.

Giá chung cư tăng nhưng không quá "nóng sốt"

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong năm 2024, giá bán căn hộ chung cư tại một số đô thị lớn tiếp tục tăng. Tại Hà Nội, giá bán căn hộ chung cư tăng từ 40-50% so với giá bán năm 2023, cục bộ có dự án tăng ở mức cao hơn. Tại TPHCM, giá căn hộ chung cư năm 2024 tăng khoảng 20-30% so với năm 2023. Tương tự, giá bán căn hộ chung cư năm 2024 tại TP. Đà Nẵng tăng khoảng 20% so với năm 2023.

Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho biết, năm 2024 là năm phân khúc chung cư chứng kiến sự tăng nhanh vượt bậc về giá. Tuy nhiên, trong năm 2025 đà tăng giá sẽ chậm lại, không còn tình trạng "sốt nóng" như nhiều tháng trước đó.

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), mặt bằng giá căn hộ chung cư sẽ tiếp tục tăng tại các đô thị lớn, với mức tăng thấp hơn, từ 7-10% so với năm 2024. Do mặt bằng giá đã hiện tại đã khá cao, đà tăng trên thị trường chậm lại khi nhiều sản phẩm chung cư cũ, thiếu hạ tầng, tiện ích có giá chuyển nhượng quá cao so với giá trị thực tế.

VARS cho rằng, các dự án nhà ở mở bán trong năm 2025 vẫn sẽ được quan tâm, giao dịch, hấp thụ tốt nhưng tốc độ hấp thụ có khả năng chậm lại. Phân khúc căn hộ sẽ tiếp tục “chiếm lĩnh” thanh khoản thị trường. Tuy nhiên, thanh khoản căn hộ vẫn sẽ tập trung tại các dự án đại đô thị. Nhu cầu nhà ở, nhất là nhu cầu đầu tư sẽ tiếp tục dịch chuyển sang vùng ven đô thị và các tỉnh thành cấp 2, cấp 3, nơi có mức giá thấp hơn, còn nhiều dư địa tăng trưởng hơn trong tương lai.

Trong ngắn hạn, VARS dự báo, nguồn cung bất động sản nhà ở năm 2025 sẽ tiếp tục tăng trưởng, khoảng 10% so với năm 2024 và được đóng góp đồng đều hơn bởi các khu vực, khi nhiều dự án đã được tháo gỡ vướng mắc và triển khai trở lại trong năm 2024. Nguồn cung bất động sản tại Hà Nội và các đô thị vệ tinh ước tính đạt khoảng 37.000 sản phẩm, TPHCM và vùng ven ước tính đạt khoảng 18.000 sản phẩm.

“Loại hình căn hộ chung cư, chủ yếu là phân khúc có giá từ 50 triệu đồng/m2 trở lên tiếp tục “dẫn dắt” thị trường, với sự gia tăng nguồn cung hạng sang. Loại hình biệt thự/liền kề nhà phố cũng dần trở thành “tâm điểm" thị trường với nguồn cung mới tăng trưởng từ các dự án đại đô thị đồng bộ hạ tầng, tiện ích dự kiến mở bán”, VARS nêu.

Giá vàng có tiếp tục phá kỷ lục?

Năm 2024, thị trường vàng ghi nhận mức tăng giá rất mạnh. Theo đó, giá vàng nhẫn và vàng miếng có mức tăng lần lượt 34% và 14% - mạnh nhất trong hơn 10 năm gần đây.

Trong năm qua, Ngân hàng Nhà nước đã thành công trong việc thu hẹp chênh lệch giá vàng miếng SJC và thế giới. Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng năm 2025 giá vàng trong nước sẽ tiếp tục biến động “đồng pha” với giá quốc tế nhờ vai trò điều tiết hiệu quả của nhà điều hành.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương dự đoán, giá vàng thế giới vẫn tăng trong hai quý đầu năm, nhưng đà tăng không mạnh, chỉ tăng khoảng 200-250 USD/ounce so với mức giá đóng cửa năm 2024.

“Giá vàng sẽ tăng lên khoảng 2.900 USD/ounce, khó có khả năng cao hơn. Lý do, các ngân hàng lớn trên thế giới có thể giảm tốc độ cắt giảm lãi suất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến cắt giảm lãi suất 1-2 lần, căng thẳng địa chính trị tại nhiều nơi trên thế giới có thể suy giảm hoặc kết thúc... nên giá vàng sẽ mất đi yếu tố hỗ trợ tăng. Từ quý III, quý IV/2025 trở đi, giá vàng có thể suy giảm trở lại”, ông Phương nhận định.

Với diễn biến đó, ông Phương dự đoán giá vàng trong nước hai quý đầu năm tới sẽ tăng lên lên 93 triệu đồng/lượng.