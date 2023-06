Vận động người dân giao nộp hai con khỉ quý hiếm

TPO - Khi được lực lượng công an và kiểm lâm vận động, một người dân tại phường Kim Long (TP Huế) đã tự nguyện giao nộp hai con khỉ vàng quý hiếm để cơ quan chức năng thả về môi trường tự nhiên.

Chiều 29/6, thông tin từ Công an TP Huế cho biết, Hạt Kiểm lâm TP Huế phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh TT-Huế và Công an TP Huế vừa vận động người dân giao nộp hai cá thể khỉ vàng cho lực lượng chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng biết được thông tin có hai cá thể khỉ vàng được nuôi nhốt tại nhà của người đàn ông tên Đ. (phường Kim Long, TP Huế).

Lực lượng công an cùng kiểm lâm đã trực tiếp đến gia đình ông Đ. để tuyên truyền vận động giao nộp hai con khỉ vàng và được người này đồng ý.

Được biết, hai cá thể khỉ vàng do ông Đ. nuôi nhốt trước đó có tên khoa học là Macaca Mulata, thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục loài nguy cấp quý, hiếm.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm TP Huế tiến hành hoàn thiện thủ tục để thả hai cá thể khỉ vàng quý hiếm về môi trường tự nhiên tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế.