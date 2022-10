Vài chuyện lạ ở đêm nhạc của Vũ

TPO - Vũ vừa kết thúc tua diễn Một vạn năm với đêm nhạc đáng nhớ tại Hà Nội, cho thấy sức ảnh hưởng đáng kể của anh trong giới trẻ. Hàng ngàn người bất chấp trời mưa và đi bộ đến rạc chân để được thưởng thức âm nhạc của "hoàng tử indie".

Chương trình diễn ra trên sân (chứ không phải bên trong) của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Quận Thanh Xuân. Do không có chỗ gửi xe nên khán giả phải để xe trên vỉa hè không lấy gì làm rộng rãi của đường Khuất Duy Tiến. Bãi gửi xe bất đắc dĩ này kéo dài phải đến hơn cây số. Và đặc biệt không hề có vé xe. Mỗi người đưa trước cho đội ngũ tự xưng là trông xe 20 nghìn và cứ thế để xe trên vỉa hè hoặc rìa đường. Sau đó đi bộ ngược về điểm diễn. Khách đi ô tô còn mệt mỏi hơn nữa. Thời điểm trước và sau đêm nhạc, giao thông quanh điểm diễn gần như tắc nghẽn.

Sức hút của Vũ thể hiện từ giải thưởng Nghệ sĩ underground được yêu thích nhất 2016 và hai đêm diễn gọi là mini show nhưng cũng chật cứng khán phòng Nhà hát Tuổi Trẻ, Hà Nội vào 2017. Khán giả xếp hàng để có được tấm vé vào xem anh…

May mà mưa tạnh hẳn ngay trước giờ khai màn Một vạn năm. Vậy nhưng nhiều khách vẫn hứng trọn cơn mưa rào này vì đến xí chỗ từ 4-5 giờ chiều. Toàn bộ vé phát ra đều là vé đứng cũng khiến một số người hâm mộ trung tuổi phải cân nhắc.

Một điều bất tiện nữa là khuôn viên này không phù hợp với một sự kiện hòa nhạc quy mô ngoài trời quá lớn như vậy (nghe đâu tới một vạn khán giả). Nếu chẳng may có sự cố gì rất khó để giải tỏa đám đông vì khuôn viên bị chia cắt bởi các lối đi, bờ kè. Không đủ không gian để khán giả có thể ngồi thậm chí nằm thưởng thức từ xa như Hoàng thành Thăng Long.

Khán giả đứng phía cuối đành chọn chỗ nào không có tán cây che khuất để xem qua màn hình. Có lẽ BTC không nghĩ khán giả của Vũ nhiều đến vậy, cũng không biết nếu cơn mưa tiếp diễn thì họ có giải pháp gì khác ngoài phát áo mưa.

Ngoài một số hạn chế đó thì phần nghe và nhìn của đêm nhạc đạt tiêu chuẩn quốc tế của những buổi hòa nhạc ngoài trời, mà không cần chiêu trò phụ trợ. Vũ có nhiều lợi thế. Một giọng hát đẹp có độ ngân rung dễ hút hồn chị em. Ngoại hình và chiều cao cũng tiệm cận quốc tế.

Vũ viết nhiều giai điệu đẹp dù không thực sự bắt tai, lại còn hơi đơn điệu vì hầu hết là ballad. Ca từ của Vũ cũng đơn điệu không kém, loanh quanh chỉ chuyện yêu đương lãng mạn. Âm nhạc của anh phù hợp để khán giả nghe ở nhà hoặc trong nhà hát hơn. Tuy nhiên lượng người hâm mộ Vũ vẫn đủ lớn để tổ chức hòa nhạc ở sân vận động. Thế mới lạ!

Xem phần đầu chương trình có thể thấy khán giả của Vũ khá trầm lắng. Họ vỗ tay về phía cuối bài. Và khi ca sĩ kết thúc một bài thì tiếng vỗ tay cũng chấm dứt luôn. Vũ vẫn giữ phong cách giao lưu thủ thỉ dễ thương nhưng xem ra khó hâm nóng được không khí đêm nhạc. Phải đến những màn kết hợp với khách mời thì khán giả mới chịu khó hô hét và vỗ tay dài hơn. Đặc biệt khi khán giả biết khách mời bí mật Đen Vâu sẽ bước ra thì đúng là bùng nổ. Nó giống như lượng người hâm mộ Vũ là một tập con trong fanbase của Đen Vâu vậy. Rõ ràng tính thông điệp trong lời rap của Đen Vâu mạnh hơn, phong phú hơn, không chỉ quẩn quanh yêu đương đã làm nên chuyện.

Sau vụ này chắc các ca sĩ cũng nên cân nhắc khi mời rapper này làm khách trong show của mình. Vì phần giai điệu trong những bài rap của Đen khá bắt tai nhưng thường rất ngắn. Dẫn đến tình trạng chủ đương nhiên sẽ làm nền cho khách. Dù sao các tiết mục kết hợp của Vũ với Madihu, Justa Tee và Đen Vâu cũng đều ăn ý và cho thấy tình cảm anh em thân thiết giữa các nghệ sĩ. Họ thực sự đang làm chủ những sân khấu lớn dành cho khán giả trẻ.

Một khách mời xuất hiện qua clip là Lukas Graham - chủ nhân của bản hit tỷ view 7 years. Trong thời gian giãn cách do đại dịch, Lukas (được đề cử 2 giải Grammy năm 2017) kết hợp cùng 3 nghệ sĩ ở 3 nước để hát Happy for you. Và với sự giới thiệu của hãng đĩa, Vũ được chọn. Đây có thể coi là lợi thế của nghệ sĩ được hãng đĩa nước ngoài quản lý. Lần này từ Đan Mạch, Lukas thu âm riêng một bản để song ca với Vũ ở Hà Nội. Phần kết hợp hoàn hảo như thể hai nghệ sĩ, hai ban nhạc cùng chung sân khấu vậy.

Sau khi Đen Vâu bước vào, Vũ vẫn tiếp tục giữ được nhiệt cho khán giả với bản hit Lạ lùng. Kết thúc show, Vũ vừa khóc vừa chạy khắp sân khấu để cúi chào khán giả. Đèn tắt, một số khán giả vẫn ở lại hô tên “Thái Vũ” (rõ ràng nếu chỉ “Vũ” thôi thì rất khó để hô hét) nhưng anh không trở ra nữa.

Có thể khán giả của Vũ thuộc kiểu không bộc lộ tình cảm với “thần tượng” một cách cuồng nhiệt. Nhiều khả năng họ còn mải đắm chìm trong âm nhạc, trong cảm xúc và trong tình yêu. Trong suốt chương trình, rất nhiều người nhảy và hát theo các nghệ sĩ. Ống kính phóng viên ghi lại được không ít cặp đôi ôm hôn nhau trong khi Vũ đang trình diễn. Một nam khán giả tận dụng khoảng thời gian sau bài Vì anh đâu có biết để cầu hôn bạn gái.