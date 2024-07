Tuổi trẻ Cần Thơ, Bến Tre thắp nến tri ân liệt sĩ

TPO - Tối 26/7, Thành Đoàn Cần Thơ, Tỉnh Đoàn Bến Tre tổ chức Lễ Thắp nến tri ân liệt sĩ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7).

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ, Thành Đoàn Cần Thơ phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP. Cần Thơ tổ chức Lễ Thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ dịp 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7).

Chị Lư Thị Ngọc Anh - Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ cho biết, cùng với tuổi trẻ cả nước, phong trào Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của tuổi trẻ Cần Thơ là hoạt động thường xuyên. Qua hoạt động này thể hiện tình cảm, sự tri ân của thế hệ trẻ với thương binh, liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng.

Hơn 15.000 bạn trẻ TP. Cần Thơ trong màu áo xanh tình nguyện đã tham gia chỉnh trang các đền thờ, nghĩa trang liệt sỹ; thăm hỏi, tặng quà gia đình người có công, xây nhà tình nghĩa; khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng...

Đặc biệt, trong đêm 26/7, ở tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, bia tưởng niệm, đền đài trong toàn Thành phố sẽ được các bạn trẻ tổ chức Lễ Thắp nến tri ân, với phương châm: Mỗi ngọn nến - Một tấm lòng - mỗi đoàn viên, thanh niên 1 hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Dịp này, hơn 300 đoàn viên thanh niên thắp hơn 5.200 ngọn nến tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Qua đó góp phần cùng toàn xã hội chăm sóc, đền đáp công ơn những người có công ngã xuống cho độc lập dân tốc, để tuổi trẻ có hòa bình hôm nay. Hoạt động tri ân cũng giáo dục thế hệ trẻ biết sống nhân ái, biết trân trọng những giá trị truyền thống cao đẹp của quá khứ để hướng tới tương lai tươi sáng.

Ban Tổ chức chương trình đã vận động và trao 40 suất học bổng, tổng trị giá là 60 triệu đồng trao cho các em học sinh là con em gia đình chính sách vượt khó học tốt trên địa bàn Cần Thơ.

Tại Bến Tre, Tỉnh Đoàn tổ chức lễ thắp nến tri ân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Chị Lâm Như Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre cho biết, những người lính, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng đều từ người dân bình dị đã dũng cảm đứng lên, sẵn sàng hy sinh tất cả vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Không ít người con của Bến Tre đã ngã xuống nơi chiến trường, để lại nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được cho gia đình và người thân, nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng đã hy sinh những người con yêu quý của mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, âm thầm chịu đựng nỗi đau mất mát to lớn, nhưng vẫn kiên cường, vững bước cùng dân tộc.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre gửi lời tri ân đến các cô chú cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong - những người đã trở về từ chiến trường với nhiều thương tật trên thân thể, nhưng tinh thần vẫn vững vàng, kiên định. Chị Quỳnh cho rằng, các bác, các chú, các anh là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

“Đoàn viên thanh niên sẽ tiếp tục học hỏi, rèn luyện và cống hiến, để không phụ lòng những người đi trước. Những dòng máu đã đổ, những cuộc đời đã hy sinh, tất cả đều vì một mục tiêu cao cả: Độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc. Chúng ta tự hào và biết ơn những con người ấy, những người đã viết nên những trang sử vàng cho quê hương, đất nước”, chị Quỳnh chia sẻ.

Tại buổi lễ, tuổi trẻ Bến Tre tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì sự nghiệp cách mạng, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, tưởng niệm và tri ân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp phát triển của đất nước, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng dân tộc.

“Tri ân không chỉ là nhớ về quá khứ, còn là hành động thiết thực trong hiện tại và tương lai. Mỗi hành động, mỗi việc làm của chúng ta hôm nay đều có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn", chị Quỳnh nói thêm.

Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, Ban Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ phát động tuổi trẻ Thành phố tích cực tham gia các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn. Chương trình đã thăm và tặng 650 phần quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; tặng 1.312 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn Thành phố tổ chức tặng quà, cấp phát thuốc miễn phí cho 3.527 gia đình chính sách với tổng trị giá trên 3,5 tỷ đồng.