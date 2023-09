Tước quyền sử dụng phù hiệu ô tô tải chở quá tải trọng trên đường ven biển Hà Tĩnh

TPO - Điều khiển ô tô tải chở hàng chạy trên đường ven biển song vượt quá tải trọng, một doanh nghiệp vừa bị ngành chức năng Hà Tĩnh phạt 30 triệu đồng, tước phù hiệu 2 tháng.

UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần Trung Đô (trụ sở tại TP Vinh, Nghệ An) do vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Theo cơ quan chức năng, chiều 25/8, tại Km 23+900 tỉnh lộ 547 (đường ven biển Hà Tĩnh) thuộc địa phận xã Xuân Liên, Công an huyện Nghi Xuân tiến hành kiểm tra đối với ô tô tải biển kiểm soát 37C-169.41 do ông Cao Văn S. (trú tỉnh Nghệ An) điều khiển. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe chở hàng quá tải trọng.

Tổ công tác đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Trung Đô (chủ xe) khi để tài xế S. điều khiển phương tiện vi phạm. Ngoài bị phạt tiền, ngành chức năng còn tước quyền sử dụng phù hiệu xe tải vi phạm trong thời hạn 2 tháng.

Trước đó, hôm 17/8, Công an huyện Nghi Xuân cũng xử phạt hành chính 15 triệu đồng với chủ xe Lưu Văn H. (trú tỉnh Vĩnh Phúc) khi để tài xế điều khiển ôtô tải biển kiểm soát 88C-061.11 chở hàng quá tải trọng. Ngoài phạt tiền, cảnh sát cũng tước quyền sử dụng phù hiệu ôtô tải này trong thời hạn 2 tháng.

Trước đó, báo Tiền Phong có loạt bài phản ánh tình trạng xe tải trọng lớn, container và ô tô vận tải hành khách tăng đột biến đến hơn 430% trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng chuyên đề tổng kiểm tra phương tiện lưu thông trên cung đường này. Việc kiểm tra được thực hiện từ 1/8, kéo dài 3-5 tháng, sau đó duy trì lâu dài.

Giám đốc Công an Hà Tĩnh, đại tá Nguyễn Hồng Phong đã trực tiếp có mặt tại cung đường để chỉ đạo các Tổ công tác đặc biệt 238 và 256 của tỉnh phối hợp công an các địa phương kiểm tra, xử lý các loại phương tiện như xe tải, xe khách, container với các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ; chở quá số hành khách quy định; chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng; sử dụng nồng độ cồn, các chất kích thích khi điều khiển phương tiện...