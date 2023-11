Tưng bừng hoạt động chào mừng 20 năm thành lập quận Long Biên

TP - Sau hai thập niên xây dựng và phát triển, với tinh thần chủ động, đổi mới, Đảng bộ quận Long Biên đã đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy hiệu quả tiềm năng, xây dựng quận trở thành đô thị văn minh, hiện đại. Trong khí thế thi đua sôi nổi chào mừng 20 năm thành lập, các cấp, các ngành, đông đảo nhân dân đã tích cực hưởng ứng tham gia và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để ghi lại những dấu ấn về thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng.

Tưng bừng các hoạt động chào mừng kỷ niệm

Thiết thực chào mừng Long Biên tròn 20 tuổi, ngay từ những ngày đầu năm 2023, quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 107-KH/QU ngày 24/02/2023 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập Quận. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai kịp thời, thường xuyên, phong phú về nội dung và hình thức về truyền thống lịch sử của Quận; những thành tựu nổi bật 20 năm xây dựng và phát triển; việc triển khai thực hiện chủ đề công tác và các nhiệm vụ chính trị của Quận năm 2023, các hoạt động, các hội thi, hội diễn, Lễ gắn biển các công trình … được tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, chi hội đoàn thể và được thực hiện trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng như: xây dựng chuyên mục “Long Biên - 20 năm xây dựng và phát triển” trên hệ thống truyền thanh, trang tin điện tử Quận, Phường và trên các trang mạng xã hội; Công tác trang trí trực quan được triển khai với nhiều đợt, thực hiện trang trí trực quan đợt cao điểm từ ngày 20/10/2023 đến ngày 07/11/2023 tại trụ sở Quận, các phường, Nhà văn hóa các tổ dân phố và các tuyến giao thông chính trên địa bàn quận, các phường.

Được sự quan tâm, vào cuộc tích cực của chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và cả hệ thống chính trị các cấp đã tạo nên phong trào thi đua sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân và đạt nhiều kết quả nổi bật. Thông qua việc triển khai thực hiện chủ đề công tác năm đã có 135 mô hình được đăng ký triển khai, với nhiều mô hình mới, sáng tạo được thực hiện; hoạt động của các Câu lạc bộ tình nguyện về môi trường tại 14/14 phường được duy trì thường xuyên, nề nếp; công tác chăm lo đời sống vật chất người dân được triển khai sâu rộng, đã huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội hóa từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân gắn với các mô hình cụ thể, với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm chăm lo đời sống người dân về cả vật chất và tinh thần…

Từ tháng 5 đến tháng 10/2023, các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao liên tục được tổ chức từ các phòng, ban, ngành đoàn thể từ Quận, phường tới từng tổ dân phố tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao thu hút hằng trăm lượt người tham gia và cổ vũ. Tiêu biểu như: đồng diễn khiêu vũ; đồng diễn áo dài; tổ chức “Tuần lễ Văn hóa, Thương mại”; Gặp mặt Doanh nhân; Ngày Hội thơ, trưng bày giới thiệu sách; thi cờ tướng, bóng chuyền hơi; Tổ chức Hội thi “Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi”; “Hoà giải viên giỏi”; hội thi “Tổ trưởng dân phố thân thiện”; Hội thi “Cán bộ một cửa thân thiện”; Hội thi “Cán bộ Hội phụ nữ giỏi”, Hội thi “Tuyên truyền Chợ văn minh thương mại”, Hội thi “Giọng hát hay quận Long Biên”; “Đêm hội trăng rằm”, Thi tài năng nhí… Đặc biệt 14/14 phường đều tổ chức Ngày Hội Văn hóa, Thể thao, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, bữa cơm Đoàn kết… đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Tại phường Bồ Đề, lễ hội văn hoá “20 năm bảo tồn và phát triển” - Hội thi bơi trải gắn với Lễ hội truyền thống lịch sử của Đền Ghềnh được tái hiện là dịp để người dân địa phương tìm hiểu và trân trọng những giá trị truyền thống văn hóa lịch sử, những phát triển toàn diện của địa phương sau 20 năm thành lập. Tham gia hội thi bơi trải có 5 đội thi là đại diện các tầng lớp nhân dân của các khu dân cư phường Bồ Đề. Tại phường Giang Biên, chính quyền địa phương đã tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc & Ngày hội văn hóa - thể thao” với nhiều hoạt động văn nghệ - thể thao sôi nổi, cùng những chương trình tri ân ý nghĩa…

Gắn biển đưa vào sử dụng 3 công viên hiện đại, chất lượng Trong tháng 10/2023, UBND quận Long Biên đã tổ chức gắn biển và đưa vào sử dụng 3 công viên quy mô lớn, là điểm đến hấp dẫn với người dân và du khách, bao gồm: Công viên Ngọc Thụy với tổng mức đầu tư gần 210 tỷ đồng, được xem là một trong những công viên đẹp nhất Thủ đô, với diện tích cây xanh, quảng trường, cảnh quan trên diện tích 31.904m2; Công viên Long Biên ở phường Việt Hưng với mức đầu tư gần 100 tỷ, diện tích hơn 15,7ha; Công viên Lâm Hạ thuộc phường Bồ Đề có tổng mức đầu tư là 19,65 tỷ đồng, diện tích xây dựng hơn 13.600m2.

Nhiều công trình, dự án an sinh được triển khai

Về đảm bảo an sinh xã hội, quận đã tổ chức 17 số “kết nối an sinh”. Từ Quận đến phường đều tổ chức thăm, tặng quà hỗ trợ kinh phí tới gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; bàn giao nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, tặng sổ tiết kiệm, tặng thẻ BHYT, các chương trình kết nối an sinh xã hội cùng nhiều mô hình thiết thực như: tặng học bổng vượt khó học giỏi, lớp học lan tỏa yêu thương, khu vui chơi miễn phí cho trẻ em....

Trong năm 2023, có 20 công trình dự án được đầu tư, đã hoàn thành và tổ chức gắn biển 19 công trình, dự án trường học, di tích lịch sử, công viên, vườn hoa, tuyến đường… Tổ chức ra mắt nhiều mô hình hay: “Tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát”; “Nâng cao năng lực tự quản lý ATTP bếp ăn tập thể, trường học”; “Tuyến đường nở hoa”; Tuyến ngõ bích hoạ”, “Doanh nghiệp Xanh- sạch- đẹp- văn minh”… được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia.

Quận Long Biên đã phối hợp với Tạp chí Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) quận Long Biên. Vượt qua 347 bài dự thi, giải nhất cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) Quận Long Biên (Hà Nội) đã được trao cho tác giả Bùi Bảo Đạt với phương án “Dòng chảy khởi sắc – Dấu ấn Long Biên”, giá trị giải thưởng 150 triệu đồng. Bộ logo Long Biên khởi sắc đã được Cục bản quyền tác giả - Bộ văn hóa thể thao và du lịch cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền số 8526/2023/QTG ngày 18/10/2023.

Cùng với đó, năm 2023, quận đã tổ chức in ấn nhiều ấn phẩm có giá trị tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử và để lại cho các thế hệ sau học tập và nghiên cứu như cuốn lịch sử Đảng bộ Quận, lịch sử Đảng bộ các phường, sách “Người tốt việc tốt”, sách tư liệu Hán Nôm, thi sáng tác thơ, ca khúc về quận Long Biên... cho ra mắt đúng dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Quận. Phòng Giáo dục đã phối hợp Phòng Văn hóa & Thông tin xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các trường trên địa bàn tích cực hưởng ứng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tổ chức các buổi sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề, tìm hiểu giá trị và giáo dục truyền thống tại các di tích lịch sử, tìm hiểu về ý nghĩa những thành tựu, kết quả sau 20 năm thành lập quận Long Biên.

Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử chùa Thanh Am Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Chùa Thanh Am (phường Thượng Thanh) có tổng mức đầu tư 37,9 tỷ đồng. Các hạng mục đầu tư chính là quy hoạch lại toàn bộ khuôn viên di tích với diện tích 2.780m2 và hệ thống hạ tầng kỹ thuật; tu bổ, tôn tạo tam bảo, tam quan, nhà tổ, nhà mẫu, lầu cô, lầu cậu, nhà khách, khu bếp, khu và vệ sinh. Di tích lịch sử Chùa Thanh Am (còn gọi là Đông Linh Tự) là ngôi chùa có giá trị kiến trúc, lịch sử văn hoá nghệ thuật lâu đời. Chùa đang lưu giữ nhiều đồ cổ quý hiếm và một hệ thống gồm đầy đủ tượng Phật giáo Bắc tông. Trong đó, nổi bật là quả chuông được chế đúc dưới thời Tây Sơn, niên hiệu Cảnh Thịnh thứ nhất (1793) và bia Hậu Phật có niên hiệu Gia Long thứ hai (1803). Năm 1990, di tích lịch sử Chùa Thanh Am đã được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND quận Long Biên, các hoạt động đặc biệt kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quận Long Biên diễn ra đã khơi dậy niềm tự hào, khích lệ và phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, đất và người Long Biên, với tinh thần phát huy truyền thống văn hóa cách mạng, sự năng động và khát vọng đổi mới, sáng tạo, ý chí vượt lên mạnh mẽ và bền vững của nhân dân Quận Long Biên, với mục tiêu hướng về cơ sở, phong phú về hình thức, có chiều sâu về nội dung, các hoạt động chào mừng kỷ niệm sẽ là điểm nhấn đặc sắc, nổi bật và thiết thực, sẽ tạo sức lan toả, không khí phấn khởi, thể hiện được niềm hân hoan, phấn khởi chào đón Quận Long Biên 20 năm tuổi với sức trẻ, sáng tạo và phát triển quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ quận Long Biên lần thứ III.