Từ ụ đất cao bất thường, phát hiện thi thể mẹ già trong vườn chuối của con trai

Thi thể bà K., 95 tuổi (Thái Bình) bị chôn trong vườn nhà con trai, bên trên đã trồng chuối.

Tối 26/9, lãnh đạo UBND xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể bà cụ được báo mất tích trước đó.

Nạn nhân được xác định là cụ bà Phạm Thị K. (95 tuổi), sống cùng con trai là ông Đỗ Duy Mão (59 tuổi, cùng trú tại xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư). Nạn nhân bị chôn trong vườn, bên trên trồng cây chuối, có dấu hiệu phi tang.

Khoảng 22h30 ngày 25/9, UBND xã Hiệp Hòa nhận được đơn trình báo của anh Đỗ Duy Thuấn (31 tuổi, con trai ông Mão) về việc bà nội là Phạm Thị K. mất tích. Bà K. ở cùng gia đình ông Mão.

"Khi công an xã đến nhà hỏi, ông Mão nói không biết nên lực lượng chức năng cùng người thân trong gia đình và hàng xóm đã chia nhau đi tìm. Trong đêm 25/9, sợ bà cụ ra ngoài gặp nạn, mọi người còn xuống mò ở một số vị trí nhưng không có kết quả”, lãnh đạo xã Hiệp Hoà cho hay.

Ngày 26/9, Công an xã mời ông Mão đến trụ sở để nắm thêm thông tin về sự mất tích khó hiểu của cụ K. nhưng ông này nói không biết.

Công an xã sau đó xuống nhà để thu thập thêm thông tin của người thân và hàng xóm. Đồng thời, tổ chức tìm kiếm quanh nhà thì phát hiện trong vườn nhà ông Mão có ụ đất cao hơn bình thường, bên trên có trồng một cây chuối với dấu vết còn mới.

Sau khi bàn bạc với các thành viên gia đình, công an xã cùng gia đình thuê người đào ụ đất nghi vấn thì phát hiện thi thể cụ K. được chôn bên dưới.

Thấy có dấu hiệu bất thường, công an xã đã báo lên Công an huyện Vũ Thư và Công an tỉnh Thái Bình để phối hợp điều tra.

Sau công tác điều tra cơ bản ban đầu, cơ quan công an đưa ông Mão về trụ sở để lấy lời khai.