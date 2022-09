Vợ chết, chồng nguy kịch với nhiều vết cứa trên cổ

TPO - Vợ chết trong phòng ngủ với bên cạnh có 1 cây búa, còn người chồng bị thương nặng với nhiều vết cứa trên cổ trong vụ án mạng xảy ra tại xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Chiều 20/9, ông Nguyễn Hữu Từ - Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 2 người thương vong. Hiện người vợ đã chết, còn người chồng đang cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Theo báo cáo của UBND xã Xuân Lãnh, khoảng 6h30 sáng cùng ngày, ông Võ Đình Phùng (SN 1955, ở thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh) đến nhà con gái là chị Võ Thị L. (SN 1991) ở gần đó để chở cháu ngoại đi học. Khi vào nhà, ông Phùng phát hiện chị L. đã tử vong trong phòng ngủ, bên cạnh có 1 cây búa. Còn chồng chị L. là anh Huỳnh Hậu (SN 1985) có vết cắt trên cổ, dù thương tích rất nặng nhưng vẫn còn thoi thóp thở.

Sau khi ông Phùng hô hoán, lực lượng chức năng đã đến bảo vệ hiện trường, đưa anh Hậu đi cấp cứu, đồng thời báo cáo Công an huyện Đồng Xuân tiến hành điều tra. Hiện Công an huyện Đồng Xuân và Công an tỉnh Phú Yên đang khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra vụ án mạng nghiêm trọng này.