Truyền thông điệp tốt đẹp, tạo giá trị bền vững

TP - Trong chuyến thăm và làm việc tại Gia Lai, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, điều quan trọng nhất trong những hoạt động tình nguyện là phải truyền tải thông điệp tốt đẹp, quan điểm lớn của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội đến người dân tại chỗ để họ duy trì, làm theo.

Ngày 21/7, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đến thăm, làm việc, kiểm tra kết quả triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023 và công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023 tại Gia Lai.

Thay đổi ý thức người dân

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cùng đoàn công tác đã tới xã Kim Tân (huyện Ia Pa), nơi có 20 bạn trẻ trong đội hình tình nguyện Mùa hè xanh của trường ĐH Công Thương TP.HCM đang hoạt động giúp dân. Đội hình đã làm xong một căn nhà tình nghĩa (70 triệu đồng), hai nhà vệ sinh ở xã Kim Tân. Đội cùng các ĐVTN địa phương còn dọn dẹp, phát quang đường sá, dọn vệ sinh công cộng.

Dịp này, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tới thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mười (104 tuổi); trao 100 suất quà cho gia đình chính sách ở 3 huyện Ia Pa, Phú Thiện, Chư Sê; tặng 1 công trình "Nhà nội trú cho em" trị giá 1 tỷ đồng...

Bạn Lê Thị Trà My (quê ở Phú Yên; sinh viên năm 3, trường ĐH Công Thương TP.HCM) lần đầu tiên đến mảnh đất Gia Lai. “Em về đây thấy không khí rất trong lành. Em đã có nhiều kỷ niệm không thể nào quên khi được cùng các anh chị người dân tộc thiểu số dọn đường, sửa nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn”, My chia sẻ.

Đến thăm đội hình tình nguyện Mùa hè xanh trường ĐH Công Thương TPHCM, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đánh giá cao những công việc của các bạn trẻ đã làm cho địa phương. Tại đây, anh Huy nhấn mạnh, điều quan trọng nhất trong các hoạt động tình nguyện là phải truyền tải được thông điệp tốt đẹp, quan điểm lớn của Đảng và Nhà nước ta trong phát triển kinh tế-xã hội tới người dân tại chỗ. Vì thế, phải vận động các thanh niên địa phương cùng tham gia, như vậy mới đạt được yếu tố bền vững trong mỗi chương trình.

Anh Huy lấy ví dụ, việc chúng ta dọn sạch đường sá, chỉ được một thời gian, vấn đề là truyền tải được ý thức tới người dân tại chỗ, để sau họ tiếp tục thực hiện. Cùng với đó là thực hiện bằng được nhiệm vụ trong kế hoạch với chất lượng cũng như tinh thần cao nhất của thanh niên tình nguyện.

“Các bạn trẻ cần đảm bảo yếu tố về an ninh, an toàn, bảo ban nhau giữ gìn sức khỏe. Một chiến dịch dù làm được bao nhiêu việc đi chăng nữa, ý nghĩa đến đâu mà có một bạn ốm đau, bị điều gì không hay xảy tới sẽ làm hỏng cả chiến dịch. Muốn được như vậy thì tính chấp hành kỷ luật, nội quy do đội hình lập ra phải thật tốt”, anh Huy nhấn mạnh.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Chị Hà Thị Giang Thảo, Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai cho biết, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, tỉnh Gia Lai đã thành lập 40 đội hình thanh niên tình nguyện gồm 310 tình nguyện viên tham gia tư vấn, tiếp sức tại các điểm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Cùng với đó thành lập 196 đội hình tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới; đã thực hiện được 74 công trình với sự tham gia của hơn 4.700 lượt ĐVTN, tổng giá trị 445 triệu đồng...

Phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh Đoàn Gia Lai, anh Bùi Quang Huy lưu ý, khi làm các dự án phải tính dài hơi, cần khảo sát tầm nhìn vài năm, sau đó lên phương án khoa học. Anh Huy yêu cầu cần tập trung chuyển đổi số để tạo ra giá trị mới. Chuyển đổi số sẽ giúp giảm tải, xoá khoảng cách với các tỉnh thành khác. Việc số hoá văn hoá lịch sử, sau khi làm phải lan tỏa ra thanh niên. Quá trình chuyển đổi số quan trọng là những người đứng đầu phải quyết tâm với mục tiêu mình đưa ra.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị Tỉnh Đoàn Gia Lai trong thời gian tới cần chủ động rà soát, điều phối hoạt động để nâng cao hiệu quả triển khai các công trình, phần việc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, đặc biệt là chủ trương “3 liên kết”. Trong quá trình triển khai các chiến dịch, cần quan tâm đến chiến dịch Kỳ nghỉ hồng, chất lượng hoạt động của ĐVTN khối trường học.