Truy tố cựu Tổng giám đốc công ty Nhà Đà Nẵng và đồng phạm

TPO - Viện KSND TP Đà Nẵng vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Quang Trung (63 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty Nhà Đà Nẵng) và các đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị can cùng bị truy tố trong vụ án với ông Nguyễn Quang Trung đều là cán bộ dưới quyền tại công ty và xí nghiệp trực thuộc, gồm: Lâm Phụng Tiên (57 tuổi, cựu kế toán), Bùi Lê Duy (45 tuổi, cựu giám đốc xí nghiệp), Nguyễn Hoàng Phượng Uyển (54 tuổi, cựu trưởng phòng tài chính), Lê Thị Thu Hà (46 tuổi, cựu kế toán xí nghiệp).

Theo hồ sơ vụ án, Công ty Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng là doanh nghiệp nhà nước do UBND TP Đà Nẵng nắm giữ 100% vốn chủ sở hữu (đến năm 2010 thì cổ phần hóa). Nhà đất tại 186 Trần Phú được UBND TP Đà Nẵng cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 104200 có diện tích 322,7m2 (đất cơ sở sản xuất kinh doanh) và số AN 104001 có diện tích 68,4m2 (đất ở đô thị).

Quá trình mua, chuyển nhượng sử dụng thửa đất này được Lâm Phụng Tiên hạch toán và theo dõi trong danh mục tài sản cố định (thuộc doanh nghiệp nhà nước).

Mặc dù việc bán tài sản cố định thuộc doanh nghiệp nhà nước phải tổ chức bán đấu giá tổ chức thẩm định giá trước khi bán theo quy định, nhưng ngày 27/4/2009, Nguyễn Quang Trung tự quyết định việc chuyển nhượng và giá chuyển nhượng nhà đất theo giấy chứng nhận số AN 104001 tại 186 Trần Phú cho Công ty CP Địa ốc Phương Trang với giá gần 1,9 tỉ đồng, gây thất thoát cho Nhà nước.

Ngoài ra, quá trình tiến hành kiểm kê tài sản để xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa đối với quyền sử dụng đất tại số 31 đường Núi Thành, Đà Nẵng (diện tích 620m2 được ông Nguyễn Quang Trung ký cấp cho xí nghiệp công trình giao thông và xây dựng - đơn vị thuộc Công ty Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng), các bị can là thành viên của tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa và tổ kiểm kê tài sản đã có hành vi kiểm kê tài sản lập hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa không đúng quy định. Sử dụng bản sao 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất X 127544 và AB 143592 để kê khai, xác định giá trị tài sản không đúng với thực tế 2 thửa đất đã được hợp thửa, làm giảm hệ số sinh lời của đất, giảm giá trị thửa đất khi xác định giá trị doanh nghiệp, gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Kết quả điều tra xác định, tổng số tiền bị thất thoát tại các nhà đất trên là hơn 2,6 tỉ đồng.