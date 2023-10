Truy tìm nguồn dầu thải đen kịt bao phủ mặt hồ Linh Đàm

TPO - Hiện mặt hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) bất ngờ xuất hiện nhiều váng dầu loang, màu váng dầu loang đen kịt bao phủ cả một diện tích lớn mặt hồ. Ngày 1/10, công nhân Cty Thoát nước Hà Nội đã vớt lên nhiều thùng váng dầu nhưng vẫn chưa hết.

Ghi nhận của phóng viên, đến trưa 1/10, các vết dầu đã lan rộng và bao phủ cả một phần mặt nước hồ Linh Đàm phía đường công viên Bắc Linh Đàm và góc đường Nguyễn Hữu Thọ - Vành Đai 3. Mặt nước hồ điều hòa Linh Đàm vốn có màu xanh và phẳng lặng, vào buổi sáng và chiều người dân trong khu vực vẫn tập trung đi bộ, tập thể dục ở xung quanh bờ kè, nhưng mấy ngày qua, khi xuất hiện các váng dầu loang đen, mùi hôi bốc lên, nhiều người đã không thể ra đây như bình thường.

Tại các vị trí có vết dầu loang, độ đậm đặc của vết dầu khiến công nhân Cty Thoát nước có thể dùng tay xúc lên được từng vốc. Trong chiều 1/10, gần chục nhân viên Cty Thoát nước Hà Nội tiếp tục dùng thuyền và vợt xúc các lớp dầu này vào các thùng chứa, sau đó cho lên xe chuyên dụng mang đi nơi khác xử lý. Tuy nhiên, do các váng dầu loang không tập trung tại một vị trí nên đến cuối giờ chiều nay, các váng dầu vẫn chưa được vớt hết. Các công nhân Cty Thoát nước cho biết, trong ngày mai, họ tiếp tục thực hiện vớt váng dầu loang ở các vị trí còn lại.

Quan sát các váng dầu tại hiện trường, nhiều người đánh giá, đây là váng dầu thải của máy móc như ô tô, xưởng sản xuất thải ra, sau đó có thể bị cá nhân, tổ chức nào đó đổ trộm hoặc xả thải ra hệ thống cống xả chảy thẳng ra hồ Linh Đàm.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 1/10, bà Trần Thị Minh Hiền, Giám đốc Xí nghiệp quản lý ao hồ, Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Cty Thoát nước Hà Nội) cho biết, các váng dầu này bắt đầu xuất hiện trên mặt hồ Linh Đàm từ hôm 27/9, sau đó trong 2 ngày qua, trời mưa to, các váng dầu này tiếp tục chảy ra hồ với tỷ lệ nhiều, đậm đặc hơn. “Ngay khi phát hiện sự việc, cùng với huy động nhân viên thực hiện vớt, thu gom mang đi xử lý, đơn vị đã báo công an phường Hoàng Liệt, UBND phường Hoàng Liệt, Công an quận Hoàng Mai. Các đơn vị trên đã đến ghi nhận hiện trường và làm biên bản hiện trạng sự việc, cùng với đó, các đơn vị này cũng đã có tổ công tác đi nắm bắt và tìm nguồn thải”, bà Hiền nói.

Theo bà Hiền, trong những ngày tới, nhân viên Cty Thoát nước tiếp tục theo dõi và thực hiện thu gom, với các váng dầu còn tồn tại trên mặt hồ Linh Đàm, cùng với đó đại diện Cty Thoát nước Hà Nội cũng tiếp tục tích cực đề nghị, phối hợp với cơ quan chính quyền, công an sớm tìm ra nguồn xả chất thải nguy hại ra môi trường là mặt nước hồ Linh Đàm.