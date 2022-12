Truy nã nữ giám đốc lừa đảo tư vấn du học, lao động xuất khẩu

TPO - Công an TP Hải Phòng vừa quyết định truy nã Đào Thị Trang (SN 1994, Giám đốc Công ty TNHH TCS Education) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng của hàng chục người có nhu cầu đi du học, lao động xuất khẩu.

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng vừa quyết định truy nã Đào Thị Trang (SN 1994, trú quận Lê Chân) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, vài năm trước Đào Thị Trang thành lập, trực tiếp điều hành Công ty TNHH TCS Education, đặt trụ sở tại phố Hoàng Minh Thảo (quận Lê Chân).



Công ty này đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ du học Hàn Quốc, đào tạo, ngoại ngữ chuyên nghiệp, xử lý hồ sơ du học thương mại quốc tế…

Từ năm cuối năm 2018, Công ty TNHH TCS Education đã ký hợp đồng dịch vụ tư vấn du học và xuất khẩu lao động Hàn Quốc với nhiều tổ chức, cá nhân, nhưng không thực hiện theo cam kết.

Nhiều cá nhân, tổ chức đã tố giác hành vi vi phạm của Đào Thị Trang. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng đã vào cuộc điều tra, xác minh.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Trang đã điều hành Công ty TNHH TCS Education đã thu tiền của hơn 50 người, với số tiền khoảng 2,5 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đào Thị Trang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên người này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, do đó Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã quyết định truy nã nữ bị can.