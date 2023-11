Trượt chân ngã xuống hồ thuỷ lợi, nam sinh lớp 6 tử vong

TPO - Trong lúc đi chơi với các bạn ở hồ thủy lợi gần nhà, nam sinh lớp 6 ở Đắk Nông không may bị trượt chân, ngã xuống hồ dẫn đến đuối nước, tử vong.

Chiều 10/11, ông Lê Xuân Cường, Chủ tịch UBND xã Cư K’nia (huyện Cư Jút, Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn xã mới xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh lớp 6, Trường THCS Nguyễn Trãi tử vong.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 9/11, em L.V.C. (SN 2012) trú tại thôn 4, xã Cư K'nia cùng một số bạn đến nhà một người bạn ở thôn 6 cùng xã ăn cơm.

Đến khoảng 15 giờ, C cùng các bạn rủ nhau ra hồ thủy lợi Đắk Diêr chơi. Trong lúc nô đùa, C. không may bị trượt chân té ngã xuống hồ.

Thấy C. bị trượt chân rơi xuống hồ, các bạn đi cùng liền tri hô, kêu người dân ra cứu. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân ở gần khu vực lòng hồ và tiến hành trục vớt.

Sau khi xảy ra sự việc, UBND xã Cư K’nia đã kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự.