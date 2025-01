Trưởng ban metro TPHCM nói về lý do tàu dừng khẩn cấp

TPO - Metro số 1 TPHCM phải tạm dừng hoạt động do phát sinh vấn đề về thời tiết và kỹ thuật. Chủ đầu tư dự kiến trước ngày 30/3 toàn bộ vấn đề phát sinh liên quan đến hệ thống tín hiệu cửa chắn sẽ được khắc phục.

Thông tin trên được ông Phan Công Bằng – Trưởng Ban quản lý Đường sắt đô thị TPHCM chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 17/1.

Theo đó, ông Phan Công Bằng cho biết tuyến đường sắt đô thị số 1 (metro số 1: Bến Thành - Suối Tiên) từ khi vận hành thương mại chính thức có lượng hành khách sử dụng rất đông. Đặc biệt, trong ngày Tết Dương lịch 1/1/2025, tuyến tàu điện đầu tiên của TPHCM đã vận chuyển hơn 275.000 hành khách, tại các ga luôn chật cứng người đứng chờ tàu.

“Trong thời gian đầu, tuyến metro số 1 đã vận hành tương đối tốt. Tuy nhiên, cũng xảy ra một số sự việc dẫn đến dừng tàu khẩn cấp”- ông Bằng cho hay.

Về nguyên nhân, lãnh đạo Ban quản lý Đường sắt đô thị TPHCM cho biết, tuyến metro số 1 có những gói thầu xây lắp và gói thầu thiết bị. Trong đó, gói thầu CP3 (mua sắm thiết bị cơ điện, đầu máy, toa xe, đường ray) do công ty Hitachi của Nhật Bản trúng thầu, hợp đồng tính từ tháng 12/2012. Tuy nhiên, những hạng mục chính như cơ điện, đầu máy, toa xe bắt đầu triển khai lắp đặt vào cuối năm 2020.

Đến thời điểm vận hành đã lắp đặt được 3-4 năm. Việc sản xuất, lắp đặt được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn của Nhật Bản bởi Việt Nam chưa có tiêu chuẩn về đường sắt đô thị. Do điều kiện của hai nước khác nhau, qua hơn 4 năm, dưới tác động của thời tiết nóng ẩm, bụi mịn trong không khí cao như tại TPHCM nên khi đưa vào vận hành có những lỗi nhất định như một số thiết bị cửa chắn ke ga vẫn chưa hoàn thiện tối ưu.

Cụ thể, theo ông Bằng, phần tín hiệu cửa chắn hiện nay quá "nhạy", đôi lúc chỉ cần một giọt mưa cũng sẽ được thiết bị nhận diện bằng đầu đọc và tự động đóng lại. Do điều kiện tự nhiên của Nhật Bản và TPHCM khác nhau nên các đơn vị liên quan đang nghiên cứu để thiết bị đọc phù hợp với tình hình thực tế.

“Vấn đề này, trước đó chúng tôi đã đánh giá trong quá trình vận hành thử, đồng thời việc nghiệm thu cũng được thực hiện có điều kiện đối với nhà thầu. Trước ngày 30/3 toàn bộ lỗi liên quan đến hệ thống tín hiệu cửa chắn sẽ được khắc phục”- ông Bằng cho biết.

Cũng theo ông Phan Công Bằng, chiều 27/12, thời tiết mưa lớn và có sấm sét tại ga Tân Cảng khiến tàu metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên phải tạm ngưng hoạt động. Ở tình huống này, hệ thống an toàn điện của metro có thể tự động kích hoạt và có thể tự khôi phục. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của tư vấn và nhà thầu, trong giai đoạn đầu nên ưu tiên vận hành theo dạng thủ công để đảm bảo an toàn (sau khi sét đánh thì kiểm tra lại hết, đến khi đảm bảo an toàn thì cho vận hành tiếp). Do đó, việc này gây mất nhiều thời gian hơn, gián đoạn hoạt động

"Ban quản lý Đường sắt đô thị TPHCM sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để kiểm tra và đánh giá kỹ lưỡng từng lỗi hệ thống, cam kết khắc phục triệt để trong thời gian nhiều nhất là 6 tháng từ khi biết lỗi hệ thống"- ông Bằng cho biết.