Trung ương Đoàn trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm tại lễ tang ba chiến sĩ phòng cháy chữa cháy

TPO - Chiều 5/8, tại lễ tang theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân cho các liệt sĩ, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tới đại diện gia đình Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Chiều 5/8, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Công an TP Hà Nội tổ chức trọng thể lễ tang theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân đối với các liệt sĩ: Thượng tá Đặng Anh Quân (Đội trưởng), Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Tại lễ tang, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tới đại diện gia đình Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Ghi sổ tang tưởng niệm các liệt sĩ, anh Bùi Quang Huy viết: "Thay mặt tuổi trẻ cả nước, đoàn viếng của T.Ư Đoàn xin bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các đồng chí liệt sĩ: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc. Gương hy sinh anh dũng của các đồng chí sẽ mãi được đoàn viên, tuổi trẻ cả nước ghi nhớ. Xin kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh cao đẹp của các đồng chí vì cuộc sống yên bình của nhân dân".