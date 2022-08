Giám đốc Công an Hà Nội làm Trưởng Ban lễ tang ba cảnh sát hy sinh

TPO - Lễ tang ba cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy quán karaoke 231 Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) sẽ được tổ chức vào chiều 5/8, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Ngày 3/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Đảng ủy và lãnh đạo Công an thành phố quyết định tổ chức trọng thể lễ tang ba cán bộ, chiến sĩ hy sinh theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân và thành lập Ban Tổ chức lễ tang do Giám đốc Công an TP Hà Nội làm Trưởng ban.

Thời gian tổ chức lễ tang từ 13h đến 17h ngày 5/8/2022, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

Chương trình lễ tang:

Từ 13h00 đến 13h30: Công bố Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công và các quyết định khen thưởng...

Từ 13h30 đến 16h30: Lễ viếng

Từ 16h30 đến 17h00: Lễ truy điệu

Từ 17h00: Lễ di quan, đưa thi hài 3 liệt sĩ về Đài hóa thân Hoàn vũ Hà Nội để điện táng.

Sau đó, 3 liệt sĩ sẽ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Công an TP Hà Nội trân trọng kính báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức biết và chia buồn.