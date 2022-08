Vì sao nhiều vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke?

TPO - Ông Lê Văn Hoạt, nguyên Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đề nghị làm rõ vì sao thành phố để xảy ra nhiều vụ cháy quán karaoke gây hậu quả nghiêm trọng.

Chiều ngày 1/8, tại quán karaoke số 231 Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ cháy lớn. Đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 6 quán karaoke, nơi đang dừng hoạt động để sửa chữa.

Hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC đã có mặt, lăn xả để dập tắt đám cháy. Và không may 3 chiến sỹ thuộc đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy đã hy sinh do vào hiện trường bị sập cầu thang, bịt lối thoát dẫn đến thiếu dưỡng khí.

Đại diện UBND phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm) cho biết, địa bàn phường là nơi tập trung nhiều quán karaoke nhất trên quận - 9 quán. Từ năm 2016, tất cả các quán đều đã được kiểm tra điều kiện PCCC để hoạt động. Do đặc thù các quán karaoke đều là những nhà riêng lẻ nên phải đảm bảo an toàn cháy nổ, tập huấn cho nhân viên chữa cháy, lắp thêm thang thoát hiểm mặt ngoài quán... "Sau vụ cháy tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra công tác PCCC tại các quán karaoke trên địa bàn", đại diện phường thông tin.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội cho biết thêm, sau vụ cháy khiến 13 người tử vong tại quán karaoke 68 Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy) năm 2016, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội có yêu cầu tạm dừng cấp phép karaoke để rà soát. Do đó, 6 năm nay chưa cấp thêm giấy phép nào. Đối với các hoạt động về PCCC, an toàn trật tự, ô nhiễm tiếng ồn... đều được liên ngành kiểm tra xử lý. Việc kiểm tra, tái kiểm tra được duy trì để đảm bảo không xảy ra hậu quả trong quá trình hoạt động.

Nguyên Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Lê Văn Hoạt thông tin: Sau vụ cháy quán karaoke năm 2016 cũng tại quận Cầu Giấy khiến 13 người chết, thành phố đã vào cuộc rà soát, kiểm tra và siết chặt hơn công tác PCCC tại các quán karaoke.

HĐND thành phố thời kỳ đó cũng đã có những cuộc chất vất, giám sát về công tác phòng chống cháy nổ ở phạm vi toàn thành phố. Lực lượng công an, các sở ngành liên quan và chính quyền địa phương đã cùng vào cuộc chấn chỉnh. Một số nơi làm rất tích cực, làm tốt, nhiều quán karaoke đủ điều kiện về PCCC mới được hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, thời gian qua vẫn thường xuyên xảy ra các vụ cháy ở quán karaoke, thành phố cần rà soát qua những vụ cháy, nhất là khi HĐND đã giám sát và UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo thì việc thực thi như thế nào, làm rõ có tình trạng “đánh trống bỏ dùi" hay không.

Ông Hoạt cũng đề nghị cần tăng cường sự tham gia giám sát của cộng đồng dân cư trong công tác phòng chống cháy nổ. Những trường hợp như vậy, các quy định phải công khai để nhân dân giám sát.