Trung thu cho em: Trao bảo trợ dài hạn cho 27 trẻ mồ côi do COVID-19 tại Kiên Giang

TPO - Điểm nhấn của Chương trình Trung thu cho em năm 2022 là hoạt động diễn ra tối 7/9, tại Khu du lịch Phú Điền (tỉnh Kiên Giang) do T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam phối hợp Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội, Nhà thiếu nhi tỉnh Kiên Giang tổ chức, với sự tham gia của hơn 1.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, Hội đồng Đội T.Ư đã trao bảo trợ dài hạn cho 27 em thiếu nhi mồ côi cha, mẹ do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Chương trình Trung thu cho em năm 2022 với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” do T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức từ ngày 5 - 7/9/2022 (tức ngày 10 - 12/8 âm lịch).

Chương trình đã trao 220 suất học bổng và hơn 10.000 túi quà Trung thu bao gồm lồng đèn, bánh Trung thu, bánh kẹo, sữa và các nhu yếu phẩm… cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các em ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các em thiếu nhi khuyết tật, các em mồ côi do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Gia Lai, Bình Dương, Hậu Giang, Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau. Tổng giá trị quà tặng hơn 1 tỷ đồng.

Chương trình đã diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp. Tại đây, Ban Tổ chức và các đơn vị đồng hành đã trao tặng hàng ngàn suất quà cho các em.

Đặc biệt, tại chương trình Hội đồng Đội T.Ư đã trao bảo trợ dài hạn cho 27 em thiếu nhi mồ côi cha, mẹ do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang với số tiền bảo trợ 2 triệu đồng/tháng/em. Theo đó, tổng số tiền bảo trợ trong năm học 2022 - 2023 dành cho các em là 648 triệu đồng.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư chia sẻ, Trung thu năm nay mang đến những cảm xúc đặc biệt, náo nức, ấm áp sau một khoảng thời gian bị gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, ở đâu đó vẫn còn rất nhiều các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện được đón Tết trung thu, không được hưởng niềm vui như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Vì vậy, chương trình “Trung thu cho em” với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm nay là sự quan tâm của tổ chức Đoàn, tổ chức Đội đối với các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo. “Qua chương trình khẳng định tình yêu thương, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các anh chị phụ trách Đội dành cho thế hệ tương lai của đất nước”, chị Trang nói.

Nhân dịp này, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang bày tỏ mong muốn, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức Đoàn, Đội thực hiện nhiều hơn những hoạt động đồng hành với các em có hoàn cảnh khó khăn. “Tôi đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội các cấp và các cơ sở Đội tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo môi trường, điều kiện tốt nhất để mọi trẻ em đều được vui chơi, học tập và phát triển toàn diện”, chị Trang nói.