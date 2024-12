Trưng bày 179 tác phẩm đặc biệt trước phiên số 05 'Nghệ thuật Việt Nam thế kỷ 20' Le Auction House

Nhân kỷ niệm 100 ngày thành lập Trường Mỹ Thuật Đông Dương, nhà đấu giá Le Auction House tổ chức triển lãm “Nghệ thuật Việt Nam thế kỷ 20” từ 1/1 đến 7/1/2025 tại tầng 1, Aqua Central (44 Yên Phụ, Hà Nội).

Nhà đấu giá cho biết triển lãm Nghệ thuật Việt Nam thế kỷ 20 là dịp đặc biệt để công chúng chiêm ngưỡng và tôn vinh những bậc thầy hội họa từ thời kỳ Đông Dương. Ngoài các bộ tứ danh họa "Phổ - Thứ - Lựu - Đàm", "Trí - Lân - Vân - Cẩn", "Nghiêm - Liên - Sáng - Phái", "Nhân - Hòa - Hậu - Kiệm", còn có rất nhiều họa sĩ tên tuổi trải dài qua các khóa Đông Dương, kháng chiến và đương đại tiêu biểu khác.

Nổi bật phải kể đến các tên ngoài bộ tứ có: Phạm Văn Đôn, Phan Kế An, Trần Bình Lộc, Georges, Nguyễn Tường Tam, Công Văn Trung, Thang Trần Phềnh, Trần Quang Trân, Nguyễn Đỗ Cung, Phạm Hậu, Nguyễn Văn Lăng, Trần Hà, Nguyễn Khang, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Anh, Tôn Thất Đào, Lương Xuân Nhị, Đỗ Đình Hiệp, Lê Yên, Nguyễn Dung, Hoàng Lập Ngôn, Ủ Văn An, Văn Bình, Phạm Thúc Chương, Hoàng Tích Chù, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Văn Tỵ, Nguyễn Văn An, Dương Hướng Minh, Nguyễn Trọng Hợp, Sỹ Ngọc, Trần Đình Thọ, Nguyễn Siên, Huỳnh Văn Gấm, Trần Dzụ Hồng, Nguyễn Văn Trung, Trần Phúc Duyên, Đinh Minh, Trần Duy, Trần Văn Thọ, Lê Thanh Đức, Mai Văn Hiến, Nguyễn Văn Thiện.

Đóng góp một phần không hề nhỏ trong việc định hình mỹ thuật Việt Nam thời kỳ này phải kể đến các họa sĩ Pháp. Họ là những văn sĩ, nhà thám hiểm, nhiếp ảnh gia tới Việt Nam không chỉ để khám phá văn minh vùng đất mà còn để lại những cống hiến quan trọng trong việc giảng dạy nghệ thuật cho người An Nam.

Trong số đó có thể kể tới những tên tuổi các danh họa nổi bật như Victor Tardieu, Joseph Inguimberty, Alix Aymé, André Maire hay Evariste Jonchère,... Tại triển lãm và phiên đấu, các sáng tác của Joseph Inguimberty, Alix Aymé, André Maire, Henri Mege,... cũng được Le Auction House chắt lọc giới thiệu tới cộng đồng yêu nghệ thuật.

Ngoài ra, trọng tâm của sự kiện đấu giá Nghệ thuật Việt Nam thế kỷ 20 cũng đi sâu vào giai đoạn mỹ thuật kháng chiến khu vực phía Bắc với nhiều nghệ sĩ nổi bật. Trải qua nhiều biến động của lịch sử mỹ thuật, Lưu Công Nhân - Lê Huy Hòa - Trần Lưu Hậu - Nguyễn Trọng Kiệm và họa sĩ Trần Đông Lương, Linh Chi, Mai Long, Ngọc Linh,... là những đại diện tiêu biểu của giai đoạn này.

Đó là những sáng tác chủ yếu mang tính hiện thực, một mặt mang tính trần thuật cao về nhịp đập của thời đại và dân tộc. Mặt khác soi rọi vào một giai đoạn đầy phấn chấn của nghệ thuật tạo hình Việt Nam khi liên tiếp có sự mở rộng về đề tài sáng tác từ vẻ đẹp của cảnh vật, con người, lòng quyết tâm vệ quốc cho đến sự hăng say trong tăng gia sản xuất, xây dựng nước nhà,...

Sự xuất hiện của các sáng tác đương đại Việt cũng được Le Auction House chọn lọc kỹ lưỡng để giới thiệu tới giới mộ điệu. Như một sự tiếp nối trên chặng đường phát triển của mỹ thuật nước nhà, các tác phẩm của: Bùi Tuấn Thanh, Phạm Chính Trung, Đặng Xuân Hòa, Bùi Hữu Hùng, Lê Trí Dũng, Phạm An Hải, Phạm Bình Chương, Phạm Hà Hải, Bùi Văn Tuất... tiếp tục mang đến những hòa sắc rất riêng.

Tiến đến khu vực phía Nam, cho tới năm 1975, chỉ với chừng 20 năm, những họa sĩ tài năng như Nguyễn Phước, Nguyễn Trung, Nguyên Khai, Hồ Hữu Thủ và nhiều cá nhân khác đã đồng vọng, khát khao sáng tạo và kiếm tìm cái mới trong hoàn cảnh đất nước trải qua 30 năm chiến tranh ác liệt. Cũng chính họ đã hòa chung bầu không khí sục sôi phát triển khi hòa bình lập lại, còn nhiều thách thức để rực lên một nền nghệ thuật trù phú, trẻ trung, hiện đại ở Sài Gòn và sáng tạo chưa từng thấy.

LỊCH TRIỂN LÃM TIẾP THEO TRƯỚC PHIÊN ĐẤU GIÁ Thời gian triển lãm đầu năm 2025: Từ 1/3/2025 2025 đến 8/3/2025 Địa điểm: Tầng 1, Aqua Central, 44 Yên Phụ, Hà Nội Thời gian đấu giá trực tuyến: - 17h, ngày 09 tháng 03 năm 2025 Đăng ký đấu giá: - Email: leauctionhouse@gmail.com Liên hệ: - Lê Quang - 0979.86.86.86 Trang đấu giá trực tuyến: - [leauctions.vn](https://www.leauctions.vn/)