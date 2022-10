Trồng chanh leo trên đất bazan giúp dân xã nghèo vượt khó

TPO - Phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, mô hình trồng và thâm canh cây chanh leo trên vùng đất bazan Nghệ An bước đầu đã cho thu hoạch với chất lượng tốt, năng suất cao gấp 3 lần những loài cây trồng truyền thống, mở lối thoát nghèo.

Gia đình bà Trương Thị Lài (trú tại xóm Phú Thắng, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) là một trong hai hộ đã mạnh dạn tham gia mô hình trồng chanh leo trên đất bazan. Trước đây, gia đình bà trồng ngô, nhưng qua nhiều năm, đất bị bạc màu nên chất lượng ngô giảm, năng suất thấp. Từ khi tham gia dự án trồng chanh leo, bà thấy cây trồng này chịu được thời tiết khắc nghiệt, ít sâu bệnh lại cho năng suất cao.

“Tham gia mô hình trồng chanh leo, gia đình được hỗ trợ 70% về giống, phân bón. Ngoài ra, còn được cán bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc. Sau năm đầu tiên thu hoạch, số tiền gia đình thu về cao gấp 3 lần so với trồng ngô. Hiện tại, gia đình tiếp tục mở rộng diện tích trồng chanh leo nhằm nâng cao sản lượng cây trồng”, bà Lài nói.

Theo bà Lài, trồng cây chanh leo chi phí ban đầu tốn kém hơn so với các loại cây khác khi phải làm giàn và mua giống. Nhưng bù lại, việc chăm sóc loại cây này khá đơn giản. Đất trồng chanh leo không yêu cầu quá cao, miễn là xốp, thoát nước tốt. Trong quá trình phát triển, cây chanh leo sẽ ra quả đồng thời với việc vươn thân. Lúc này, chỉ cần cắt bỏ quả xấu để cây phát triển thân.

“Khi cây đã leo đến giàn, cần tiến hành bấm ngọn để cây sinh cành thứ cấp. Ở các mắt của cành thứ cấp sẽ cho ra nhánh nhiều hơn. Lúc này, chỉ giữ lại 3-5 nhánh khỏe mạnh, tỏa đều các hướng trên giàn. Khi cây bắt đầu phủ giàn, cần thường xuyên cắt tỉa các cành yếu, cành có dấu hiệu sâu bệnh”, bà Lài chia sẻ kinh nghiệm.

Nghĩa Phú là một trong những xã nghèo ở huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Thực hiện đề án phát triển diện tích cây ăn quả trên địa bàn vùng đất bazan huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An đã triển khai mô hình trồng, thâm canh cây chanh leo. Sau 5 tháng bén rễ trên vùng đất này, cây chanh leo phát triển tốt, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương. Giá bán chanh tại vườn cho công ty là 10.000 đồng/kg, bán sỉ 15.000 đồng/kg hứa hẹn mang lại thu nhập cao gấp 3 lần so với khi trồng những loại cây truyền thống như ngô, sắn.

Ông Hồ Thanh Trọng, Chủ tịch Hội nông dân xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn cho biết, chanh leo là loại cây ra quả quanh năm. Theo tính toán sơ bộ, cùng diện tích, một vụ ngô mỗi năm cho thu nhập chưa đến 20 triệu đồng thì cây chanh leo cho thu nhập 40-50 triệu đồng.

“Với kết quả ban đầu thu được, cây chanh leo hứa hẹn sẽ là một trong những cây trồng chủ lực của địa phương. Để nâng cao chất lượng, năng suất cây trồng cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp. Từ đó đưa sản phẩm chanh leo đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng và đơn vị bao tiêu sản phẩm, góp phần phát triển KT-XH địa phương”, ông Trọng nói.

Để cây chanh leo phát triển bền vững và mở ra hướng phát triển kinh tế ở địa phương, UBND huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) đã có định hướng sản xuất, triển khai chính sách hỗ trợ cây giống, vốn, hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng, chăm sóc và kết nối với doanh nghiệp, đảm bảo đầu ra ổn định, giúp người dân yên tâm sản xuất.