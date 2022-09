Trình Quốc hội quyết định việc thí điểm đấu giá biển số ô tô trên toàn quốc

TPO - Nghị quyết nhằm khai thác có hiệu quả tài sản công là biển số, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước từ đấu giá biển số, đáp ứng nhu cầu lựa chọn, sử dụng “biển số đẹp” từng người sử dụng.

Chiều 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long, chủ trương này sẽ đáp ứng nhu cầu của người dân trong việc lựa chọn, sử dụng “biển số đẹp” theo quan niệm của từng người sử dụng; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong việc cấp và sử dụng biển số xe, đăng ký xe; ngăn ngừa hành vi trục lợi từ việc cấp quyền sử dụng biển số ô tô

Mục đích xây dựng nghị quyết nhằm khai thác có hiệu quả tài sản công là biển số, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước từ đấu giá biển số; đầu tư hệ thống cơ sở vật chất cho công tác đăng ký, cấp biển số; cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân.

Về nội dung các chính sách, quy định biển số đưa ra đấu giá là biển số ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen trong kho biển số chưa được đăng ký. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu đấu giá được lựa chọn bất kỳ biển số nào trong kho số đấu giá của tất cả các địa phương trên toàn quốc để tham gia đấu giá.

Quy định không đưa ra đấu giá đối với một số biển số xe như: Biển số cấp cho xe mua sắm từ ngân sách Nhà nước, xe của quân đội, xe của tổ chức doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức đó hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam...

Thẩm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật nhất trí với đề xuất của Chính phủ về thực hiện thí điểm trên phạm vi toàn quốc việc cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá vì vấn đề này đã chín, đã rõ.

Về sử dụng nguồn thu từ đấu giá, Ủy ban Pháp luật cho rằng, do đây là nghị quyết thí điểm nên có thể quy định khác luật; tuy nhiên, đề nghị cơ quan trình lý giải rõ hơn sự cần thiết, mục đích của việc phân bổ cho ngân sách địa phương 30% số thu từ đấu giá biển số, bởi việc cấp quyền sử dụng và thống nhất quản lý kho số thuộc trách nhiệm của Bộ Công an và cơ bản việc đấu giá do các cơ quan thuộc Bộ Công an thực hiện. Hơn nữa, ngân sách địa phương theo phân cấp đã bố trí kinh phí chi thường xuyên cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Phú Cường đặt câu hỏi, người dân có được tham gia đấu giá ở tỉnh khác không? Đại diện Bộ Công an khẳng định, công dân được quyền đấu giá của bất cứ tỉnh thành nào trên lãnh thổ Việt Nam. Số tiền thu được từ đấu giá biển số ô tô sẽ nộp 100% vào ngân sách Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh sự cần thiết và chắc hẳn người dân sẽ hoan nghênh, đáp ứng được nhu cầu mà vẫn đảm bảo công khai, minh bạch.

Tại phiên họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 4.

Về thời gian thí điểm, đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật nhất trí với thời gian thí điểm là 3 năm như đề xuất của Chính phủ, đồng thời cho rằng, thời gian thí điểm 3 năm là phù hợp để các cơ quan có đủ thời gian triển khai thực hiện, kiểm nghiệm, tổng kết, đánh giá việc thí điểm. Một số ý kiến đề nghị thời gian thí điểm là 2 năm để kịp thời tổng kết, đánh giá, kiến nghị luật hóa nội dung này đồng bộ với việc sửa đổi Luật Giao thông đường bộ.