Bộ Tư pháp nói về 'nút thắt' trong việc mua bán biển số xe sau khi trúng đấu giá

TPO - Theo lãnh đạo Cục Bổ trợ tư pháp, việc chuyển nhượng biển số sau khi trúng đấu giá đang vướng quy định tại Điều 8 Luật giao thông đường bộ năm 2008, vì vậy các cơ quan chức năng cần nghiên cứu, giải quyết vấn đề này.

Chiều 27/4, trả lời tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp tổ chức, bà Nguyễn Thị Mai (Phó cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp) cho biết, liên quan đến đề án "đấu giá biển số xe đẹp" do Bộ Công an xây dựng dự thảo nghị quyết không có vướng mắc.

Tuy nhiên, có một vấn đề cần được quan tâm nghiên cứu thêm là quyền của người trúng đấu giá biển số tới đâu. Nếu họ muốn mua bán, chuyển nhượng sẽ vướng mắc tại Điều 8 Luật giao thông đường bộ năm 2008, nghiêm cấm mua bán biển số xe.

Lãnh đạo Cục Bổ trợ tư pháp giải thích, biển số xe là một loại tài sản công, có tính đặc thù, bởi ngoài chức năng tài sản thì biển số xe còn là công cụ để quản lý giao thông đường bộ. Vì vậy, sở hữu đối với biển số xe bị hạn chế bởi luật đã nghiêm cấm mua bán.

“Hiện Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an cũng đang xây dựng hai dự án luật là Luật giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, có thể các cơ quan sẽ tính toán việc sửa đổi quy định về quyền định đoạt đối với biển số xe sao cho phù hợp”, bà Nguyễn Thị Mai cho hay.

Hôm 24/4 vừa qua, Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm việc cấp quyền lựa chọn theo nhu cầu sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Theo đó, biển số được lựa chọn đấu giá là biển số ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen trong kho biển số chưa được đăng ký mà Cơ quan đăng ký dự kiến cấp mới theo từng tháng, quý, 6 tháng hoặc 1 năm.

Dự thảo nêu rõ không đưa ra đấu giá đối với biển số cấp cho xe mua sắm từ ngân sách Nhà nước, xe của Quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng, xe của doanh nghiệp Quân đội làm kinh tế, xe của tổ chức doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức đó hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Đối tượng được tham gia đấu giá là tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được tham gia cuộc đấu giá biển số của địa phương nơi đóng trụ sở (đối với tổ chức, doanh nghiệp) hoặc nơi đăng ký thường trú (đối với cá nhân).

Cơ quan tổ chức đấu giá là Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đấu giá biển số theo phân cấp đăng ký quản lý phương tiện. Về hình thức đấu giá, Bộ Công an giao Công an cấp tỉnh ký hợp đồng thuê Tổ chức đấu giá tài sản có Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để tổ chức đấu giá trực tuyến.

Người trúng đấu giá có quyền ký hợp đồng với cơ quan đấu giá nhằm xác lập quyền với biển số trúng đấu giá để sử dụng. Khi chuyển nhượng xe, người trúng đấu giá được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu, hay còn gọi là "biển số đi theo người". Khi thay đổi địa chỉ nơi thường trú khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, người trúng đấu giá không phải nộp lại biển số trúng đấu giá.

Tuy nhiên, việc có được phép mua, bán, chuyển nhượng, cho tặng biển số hay không chưa được nhắc tới tại dự thảo lần này.