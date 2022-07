Triệu tập người đàn ông lên mạng xã hội xúc phạm công an

TPO - Ngày 22/7, Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) cho biết đã mời chủ nhân tài khoản facebook "Thuy Quynh Hoang" có tên thật là Hoàng Văn Lương (SN 1983, ngụ huyện Lộc Ninh, Bình Phước) đến trụ sở để làm việc về hành vi sử dụng mạng xã hội xúc phạm lực lượng Công an.

Trước đó, ngày 12/7, facebooker "Thuy Quynh Hoang" đã bình luận trong nhóm "Kênh Lộc Ninh 24h" với nội dung xúc phạm cho rằng Công an xã An Khương và huyện Hớn Quản bao che cho tội phạm.

Ngay sau đó, Trưởng Công an huyện Hớn Quản đã chỉ đạo cơ quan điều tra và Công an xã An Khương báo cáo nội dung vụ việc theo phản ánh của facebooker nêu trên.

Kết quả xác minh cho thấy, ngày vào ngày 21/4/2021, Công an xã An Khương tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Nữ Ngọc Quang (SN 1983, là vợ của Hoàng Văn Lương) về việc trên đường đi làm về qua địa phận xã An Khương bị 3 đối tượng (chưa xác định được nhân thân) giật chiếc ba lô, bên trong có 1 điện thoại di động hiệu Samsung A30S, 1 bóp da bên trong có 1.600.000 đồng và 1 số giấy tờ khác.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hớn Quản đã phối hợp Công an xã An Khương lập hồ sơ tin báo, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, điều tra truy xét đối tượng, định giá tài sản và thông báo đến Viện KSND huyện. Đến ngày 20/6/2021, hết thời hạn xác minh tin báo nhưng chưa đủ căn cứ khởi tố vụ án nên ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết tin báo và gửi hồ sơ đến VKSND huyện kiểm sát theo quy định.

Từ kết quả xác minh nêu trên, CQĐT xác định nội dung bình luận của chủ tài khoản facebook "Thuy Quynh Hoang" là không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Theo đó, Công an huyện Hớn Quản phối hợp Công an huyện Lộc Ninh làm rõ chủ sở hữu facebook nêu trên và mời đến Công an huyện Lộc Ninh để làm việc.

Sau khi được làm việc và xem xét các tài liệu, hồ sơ, Hoàng Văn Lương đã thừa nhận bình luận sai nội dung, tự nguyện đăng bài công khai xin lỗi lực lượng Công an xã An Khương, Công an huyện Hớn Quản.

Hiện, Công an huyện Lộc Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vi phạm theo quy định.