Triệt phá 'dịch vụ' ship khí cười tận nơi cho dân chơi Đà Nẵng

Một nam thanh niên tại Đà Nẵng lấy cả ô tô tải chở khí cười N2O, chuyển hàng tận nơi rồi thu bình cũ, cấp bình mới khi dân chơi dùng xong.

Ngày 18/3, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng ) nhận bàn giao nam thanh niên Dương Văn Đ. (SN 1996, tạm trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Trước đó, qua công tác điều tra, Công an phường An Hải Tây (quận Sơn Trà) biết được sẽ có cuộc giao dịch khí cười (khí N2O) tại trước số nhà 92 Mai Hắc Đế vào ngày 17/3 nên cử trinh sát mật phục.

Không ngoài dự đoán, khoảng 9h30 cùng ngày, trinh sát phát hiện Dương Văn Đ. lái xe ô tô tải BKS 43C-116… dừng trước số nhà 92 Mai Hắc Đế. Ngay sau đó, một cô gái trẻ điều khiển xe máy cũng dừng ngay tại đây.

Lúc này, Đ. mở cửa thùng xe, lấy xuống 2 bình khí màu xanh, vàng giao cho cô gái. Hành động trên bị các trinh sát bắt quả tang. Kiểm tra trên ô tô tải, Công an phường An Hải Tây phát hiện có thêm 1 bình khí còn nguyên và 5 vỏ bình đã qua sử dụng.

Tại trụ sở công an, Đ. khai nhận toàn bộ hành vi mua bán khí cười N2O. Ngoài ra, Đ. cho biết đang cất giấu thêm 23 vỏ bình khí cười N2O ở bãi xe đường Vương Thừa Vũ (phường An Hải Bắc).

Thời gian qua, Đ. liên hệ với một đầu mối bán khí cười tại Hà Nội để đặt mua, nhận hàng tại khu vực đường tránh Nam Hải Vân. Sau đó, Đ. lái ô tô tải của mình đi ship bình khí cười tận nơi cho dân chơi.

Ngoài ra, đối tượng còn có dịch vụ thu hồi bình cũ, cấp bình mới khi dân chơi đã sử dụng xong. Với phương thức hoạt động một mình, khép kín như vậy Đ đã thực hiện hàng trăm lượt giao dịch và thu lợi bất chính hàng triệu đồng.

Công an phường An Hải Tây đã lập biên bản tạm giữ 28 vỏ bình khí cười các loại và 3 bình khí cười còn nguyên niêm mạc của Đ. để bàn giao cho Công an quận Sơn Trà.

Lick gốc:

https://nld.com.vn/phap-luat/triet-pha-dich-vu-ship-khi-cuoi-tan-noi-cho-dan-choi-da-nang-20220318080137932.htm?fbclid=IwAR0jl5Cwf19-XFYppBEYSJ_yNbTNLhaOkoEX1243RBYmUM96bgueEMb8Rdk

Hải Định