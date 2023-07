Tri ân thương binh nặng ở Hà Nam, Ninh Bình và Thái Bình

Sáng 26/7, đoàn công tác báo Tiền Phong do nhà báo Hồ Sỹ Lực – Phó Trưởng ban Bạn đọc dẫn đầu đến thăm hỏi, tặng quà tại các trung tâm nuôi dưỡng thương binh nặng đóng tại Hà Nam, Ninh Bình và Thái Bình, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).

Tại chương trình, nhà báo Hồ Sỹ Lực thay mặt nhà tài trợ (Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam) và báo Tiền Phong trao đổi với các thương binh nặng, cán bộ công nhân viên trung tâm về các hoạt động, thông tin về các hoạt động hướng đến kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023) trên cả nước; trong đó có các hoạt động do báo Tiền Phong và nhà tài trợ thực hiện.

"Năm nay, dù kinh tế có nhiều dấu hiệu khó khăn nhưng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa lại được chú trọng hơn. Hi vọng, hoạt động này của nhà tài trợ và báo Tiền Phong sẽ mang đến cho các bác một niềm vui, để sống lâu, sống khỏe hơn" - nhà báo Hồ Sỹ Lực nói.

Tại chương trình, đoàn công tác trao tặng tổng cộng 75 triệu đồng cho 4 trung tâm. Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) là đơn vị tài trợ toàn bộ số tiền này.

Bác Trần Mỹ Tuấn, thương binh nặng hiện đang điều trị tại Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh nặng và người có công Liêm Cần (tỉnh Hà Nam) chia sẻ, bác và các thương binh khác cảm thấy rất xúc động và ấm áp khi nhận được sự quan tâm của báo chí, doanh nghiệp và những tổ chức khác. “Cả năm chúng tôi hầu như chỉ quanh quẩn trong trung tâm để điều trị bệnh, người đến thăm không có mấy, nên những dịp thế này thật sự rất vui”, bác Tuấn nói.

Còn thương binh nặng Nguyễn Đình Thắng tại Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh nặng và người có công Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) thì chia sẻ, bác đã ngóng chờ những ngày kỷ niệm này từ mấy tháng nay. Vì đây là dịp hiếm hoi trong năm ông và các thương binh khác được giao lưu với cộng đồng, xem ca sĩ biểu diễn và liên hoan.

“Tôi chỉ mong lần sau các anh, các chị nếu có dịp tới Ninh Bình thì qua đây chơi với chúng tôi một chút thôi cũng được. Tôi sẵn sàng mời các anh chị về nhà ăn cơm, dù nhà chỉ có cơm nguội thôi!”, ông Hồ Xuân Tam, thương binh tại Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh nặng và người có công Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) vui vẻ nói.

Hiện nay, 4 trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh nặng trên đang chăm sóc cho tổng cộng 251 thương binh nặng đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Một số hình ảnh tại các buổi thăm hỏi, trao quà:

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh liệt sĩ, Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) dành 340 triệu đồng đồng hành với báo Tiền Phong, Hội Cựu chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn thăm, giao lưu, tặng quà 14 trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công từ Bắc vào Nam. Đây là chương trình Him Lam Land và báo Tiền Phong thực hiện đều đặn vào các dịp kỷ niệm 27/7 từ nhiều năm nay. Tại một số địa phương, chương trình còn có sự đồng hành của một số đơn vị, doanh nghiệp.